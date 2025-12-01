A sus 78 años, este icono del "Cabaret" cautiva con un vestido negro.

La actriz y exmodelo estadounidense Marisa Berenson cautivó recientemente a los fotógrafos en el 22.º Festival Internacional de Cine de Marrakech, Marruecos. La estrella de la película "Cabaret" demostró que la elegancia y la atemporalidad pueden ir de la mano, posando en la alfombra roja con un atuendo sofisticado y moderno a la vez.

Una aparición destacada en el Festival de Marrakech

Para este prestigioso evento, Marisa Berenson eligió un vestido negro largo de manga larga, confeccionado en una tela similar al terciopelo. Completó su look con medias a juego, zapatos negros de tacón adornados con perlas, un collar de plata y varios anillos brillantes. Su peinado corto y ligeramente rizado, junto con su esmalte de uñas color borgoña, le añadieron un toque de sofisticación al conjunto. Su presencia en el festival despertó la admiración del público y de la prensa, testimonio del carisma imperecedero de esta figura icónica del cine de los años 70.

Recuerdos de "Cabaret", una obra maestra inesperada

Conocida especialmente por su papel de Natalia Landauer en la película "Cabaret" (1972) de Bob Fosse, Marisa Berenson habló abiertamente sobre este período crucial de su carrera. La película, protagonizada por Liza Minnelli y Joel Grey, fue un verdadero fenómeno, ganadora de ocho premios Óscar y numerosos premios en todo el mundo.

La actriz Marisa Berenson explicó que en aquel momento nadie esperaba semejante éxito: "Fue inesperado, quedamos deslumbrados", confesó en una entrevista de 2013. También recordó que cada escena era un reto, con Bob Fosse constantemente llevando a sus actores al límite con sus exigencias artísticas y perfeccionismo. Aún debutante en el cine, la actuación de Marisa Berenson fue reconocida con una nominación al Globo de Oro, lo que confirmó su estatus como una estrella emergente del cine.

En definitiva, Marisa Berenson irradia estilo y presencia. Desde el Berlín de los años 30, escenario de la película "Cabaret", hasta las vibrantes luces de Marruecos en 2025, la actriz demuestra que el encanto y la pasión artística no tienen edad. Su carrera, marcada por la gracia y la determinación, sigue siendo una fuente de inspiración para todas las generaciones.