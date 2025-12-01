Criticada por su cuerpo, esta ex animadora se sincera sobre la presión del deporte

La exanimadora Claire Wolford, conocida por formar parte del legendario equipo de porristas de los Dallas Cowboys (DCC), habló recientemente en redes sociales tras ser blanco de comentarios negativos sobre su apariencia. En un video compartido en TikTok, compartió una conmovedora descripción de la presión que rodea la imagen corporal en el mundo del deporte y el entretenimiento.

De vuelta al campo, un momento de orgullo… y críticas

Por primera vez en dos años, Claire Wolford regresó a la cancha junto al famoso equipo de animadoras, reemplazando al lesionado Reece Weaver. Dice estar "muy orgullosa" de este rápido regreso, pero lamentablemente desató una ola de comentarios inapropiados en línea sobre su apariencia. "Pasé años juzgándome, entrenando sin descanso para encajar en un molde. Hoy, me he recuperado de eso y me siento mucho mejor conmigo misma" , confesó con lágrimas en los ojos.

"Dejen de comentar sobre los cuerpos de las personas"

En su video, Claire Wolford insta a los usuarios de internet a ser amables. Según ella, los comentarios sobre la apariencia pueden tener consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos: "Nunca sabes a quién estás perjudicando. Hay chicas que leen estas palabras y empiezan a dudar de sí mismas". Continúa: "Simplemente no es aceptable comentar sobre el cuerpo de las personas, ya sea bueno o malo. Hay muchos temas más interesantes que ese".

Claire Wolford, una exatleta consumada, señaló que su cuerpo, aunque no cumple con los estándares más estrictos, se mantiene fuerte, saludable y capaz de alcanzar proezas físicas. "Nunca seré la más delgada, pero soy fuerte, atlética y estoy orgullosa de lo que puedo lograr".

Un mensaje bien recibido por sus excompañeros

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Varias animadoras y exanimadoras de los Dallas Cowboys defendieron a Claire Wolford, enfatizando la importancia de su testimonio. La exmiembro Jada McLean la elogió por hablar: "Gracias por hablar de esto. Las palabras tienen poder, y hay cosas que simplemente no se deben decir. Eres hermosa por dentro y por fuera". La actual animadora Charly Barby la llamó un "modelo a seguir" y "una voz para todos los que dudan".

Al compartir su experiencia, Claire Wolford nos recuerda lo destructivas que pueden ser las constantes comparaciones y comentarios sobre nuestro cuerpo, incluso para las atletas más seguras de sí mismas. Su mensaje sincero, impregnado de fuerza y vulnerabilidad, resuena mucho más allá del mundo de las animadoras: se dirige a todas las que desean amarse incondicionalmente, lejos de los estándares irrealistas que imponen las redes sociales.