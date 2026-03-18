En un yate, esta gimnasta olímpica celebra su 29 cumpleaños bajo el sol.

En un yate bajo el sol, la gimnasta artística estadounidense Simone Biles celebró recientemente su 29 cumpleaños con fotos veraniegas compartidas en Instagram, que resaltan su contagiosa felicidad.

Una escapada de lujo para entrar en la treintena

El 14 de marzo de 2026, la campeona con 11 medallas olímpicas celebró su cumpleaños con un paseo en yate, inmortalizado en una serie de fotos de Instagram con la leyenda "así tengo 29" . Entre las imágenes, se la puede ver de pie en la cubierta, mecida por una suave brisa, rodeada de globos blancos y dorados, con un atuendo informal negro.

Simone Biles también alterna diferentes estilos: un conjunto negro vaporoso en el barco, luego un vestido de cuero marrón con tacones a juego para una elegante velada, y un etéreo vestido de cachemir amarillo pálido en un balcón con vistas al horizonte de la ciudad. Estos atuendos transitan con naturalidad desde la ropa deportiva de playa hasta la ropa urbana, reflejando su versatilidad en la moda tras los Juegos Olímpicos.

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Reacciones entusiastas de los fans y seres queridos.

La publicación se viralizó con miles de "me gusta": su esposo, el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, comentó: "Más hermosa que nunca 💜", mientras que fans y atletas como la bailarina y coreógrafa profesional australiana-estadounidense Sasha Farber inundaron los comentarios con emojis de celebración. "¡Qué hermosa!". La autenticidad de Simone Biles, tras sus recientes revelaciones sobre su cuerpo, caló hondo, celebrando a una mujer segura de sí misma.

Un año crucial tras los Juegos Olímpicos de París.

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de 2024 y su traslado a Indianápolis para seguir a su esposo Jonathan a los Colts, Simone Biles comienza su vigésimo noveno año de vida en pleno renacimiento personal. Estas fotos en yate reflejan un equilibrio perfecto entre el merecido descanso y la exposición pública.

En resumen, Simone Biles está convirtiendo sus 29 años en un momento de pura alegría a bordo de un yate, luciendo su figura atlética con una naturalidad inspiradora. Una campeona que brilla tanto en el agua como bajo los focos.