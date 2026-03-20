A sus 55 años, Uma Thurman habla abiertamente sobre una decisión vital de la que ahora se arrepiente.

La actriz, productora y modelo estadounidense Uma Thurman habla abiertamente sobre su mayor arrepentimiento en la vida: no haber abandonado nunca Nueva York para establecerse en Los Ángeles, a pesar de la fama que alcanzó tras el éxito de Pulp Fiction.

Una elección dictada por la maternidad.

En una entrevista con InStyle el 19 de marzo de 2026, la icónica actriz de "Kill Bill" confesó: "Siempre me he arrepentido de no haberme mudado a Los Ángeles". Había alquilado un apartamento allí para sus frecuentes rodajes, pero quedó embarazada de su hija Luna seis semanas después de firmar el contrato. Madre de tres hijos —Maya y Levon con el actor, escritor, director y guionista estadounidense Ethan Hawke, y Luna con el empresario francés Arpad Busson—, priorizó la educación en Nueva York y el modelo de "madres que recogen a sus hijos del colegio".

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Falta de integración en Hollywood

«Nunca me integré en mi comunidad profesional, y es una pena», lamenta. Tras vivir en Boston y luego en Nueva York, Uma construyó una exitosa carrera en Hollywood, sin apenas contactos informales. «Me habría encantado», añade con filosofía: «La felicidad es una elección, independientemente de las circunstancias».

Ahora que Luna (13) está a punto de empezar el instituto, Uma Thurman espera tener algo de tiempo libre para dedicarse a otros proyectos. "Pretty Lethal" se estrena el 25 de marzo en Amazon Prime, seguida de "Red, White & Royal Wedding". Este arrepentimiento tardío revela a una Uma Thurman serena, que prioriza a su familia por encima de su carrera como estrella.