Con un vestido negro sin tirantes, esta atleta estadounidense cautiva la mirada.

Julia P.
@jordanchiles / Instagram

La gimnasta artística estadounidense Jordan Chiles, luciendo un elegante vestido negro de terciopelo sin tirantes, acaparó todas las miradas en la Gala de Salud Materna celebrada en Los Ángeles.

Un modelo de columna de terciopelo ultra sofisticado

Jordan Chiles optó por un vestido largo negro de cuello tubo en terciopelo liso y brillante. El top sin tirantes resaltaba sus hombros y brazos tatuados, mientras que la silueta recta acentuaba su cintura y piernas. Con uñas largas negras y un maquillaje ahumado con labios malva, irradiaba una poderosa elegancia sobre el fondo azul.

Un evento benéfico en Beverly Hills

Esta imagen fue capturada el 18 de marzo de 2026 en la Gala de Salud Materna de Jhpiego, celebrada en el Hotel Beverly Hills, un evento que apoya la salud materna a nivel mundial. Entre las estrellas presentes, como la actriz y productora estadounidense Gabrielle Union y la actriz estadounidense Tia Mowry, Jordan Chiles destacó por su elegancia como atleta convertida en ícono de la moda, tras su exitosa apelación por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En resumen, Jordan Chiles brilla en la alfombra roja: desde un simbólico vestido plateado con aberturas en los premios TIME Women of the Year 2026, hasta un elegante vestido negro en la gala Ebony Power 100. Este vestido de terciopelo negro confirma su talento para combinar la fuerza atlética con la alta costura, cautivando tanto a fans como a fotógrafos.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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