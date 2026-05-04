Shakira transforma la playa de Copacabana en un escenario gigante.

El 2 de mayo de 2026, la playa de Copacabana en Río de Janeiro se convirtió en el recinto de conciertos más grande del mundo. La cantautora colombiana Shakira atrajo a 2 millones de personas a un espectáculo gratuito que pasará a la historia de la música en vivo.

Un enjambre de drones para abrir la noche.

Antes incluso de que sonara una sola nota, un espectáculo de drones sobre el público formó la silueta de un lobo —una referencia directa a su canción "She Wolf"— mientras Shakira saludaba a la audiencia en portugués, declarando su amor por Brasil. Al subir al escenario vestida con los colores nacionales brasileños poco después de las 11 de la noche, exclamó: "¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que aquí estamos, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar y emocionarnos".

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Casi 30 canciones en tres horas

Shakira abrió el concierto con "La Fuerte", el primer sencillo de su álbum de 2024 "Las Mujeres Ya No Lloran", antes de interpretar un repertorio de casi 30 canciones intercaladas con vídeos y diez cambios de vestuario. El setlist incluyó "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Waka Waka", "TQG", "Chantaje", "La Bicicleta" y "Whenever, Wherever", un recorrido por más de veinte años de su carrera que mantuvo al público entusiasmado de principio a fin.

Sorprende a los invitados brasileños

La velada contó con invitados de honor: la cantautora brasileña Anitta, quien interpretó un dúo de funk, y las leyendas de la música brasileña Caetano Veloso y Maria Bethânia, cuya presencia en el escenario desató una emoción colectiva entre el público. Estas apariciones evidenciaron la profunda conexión entre Shakira y Brasil, país que visita con frecuencia desde los 18 años.

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"Tenía 18 años y soñaba con cantar para ti."

Durante el concierto, Shakira se dirigió directamente al público, recordando su primera vez en Brasil: "Llegué aquí con 18 años, soñando con cantar para ustedes. Y miren esto. La vida es mágica". También transmitió un mensaje de resiliencia a las mujeres presentes: "Cada vez que una mujer cae, se levanta un poco más sabia que antes" , una declaración que desató una ola de emoción entre los dos millones de espectadores.

Un récord acorde con la tradición.

El concierto forma parte del festival Todo Mundo no Rio, una iniciativa de la ciudad de Río que ofrece conciertos internacionales gratuitos en la playa de Copacabana. Madonna inauguró la tradición en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga la siguió en 2025 con 2,1 millones de espectadores. El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, anunció oficialmente el récord en X (antes Twitter): "La loba ha hecho historia en Río".

Una gira que ya figura en los libros de récords.

Con más de 90 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy y quince premios Grammy Latinos, Shakira goza de una popularidad sin precedentes en Brasil, donde lleva décadas actuando. Su gira "Las Mujeres Ya No Lloran" ya le había valido un récord Guinness como la gira más taquillera de la historia para un artista latino. El concierto en Copacabana culminó una serie de fechas históricas, tras un espectáculo gratuito ante 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México a principios de año.

Dos millones de personas, un enjambre de drones, tres horas de música y un mensaje de amor a Brasil: Shakira transformó Copacabana en mucho más que una simple playa. Un escenario gigantesco, un momento colectivo y una noche que quienes la presenciaron recordarán por mucho tiempo.