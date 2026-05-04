"Un ángel": las fotos de las vacaciones de Bella Hadid cautivan a los internautas.

Sin poses, solo un carrusel de fotos titulado "Fotos aleatorias 🧚☀️🧡" y una serie de looks playeros que rápidamente conquistaron a los internautas. La modelo estadounidense Bella Hadid confirma así que está disfrutando de sus vacaciones de verano, para deleite de sus seguidores.

Un vestido bohemio blanco

El pie de foto lo dice todo sobre el estado de ánimo actual de Bella Hadid: "Cosas aleatorias 🧚☀️🧡 🍀🍹🐬🌅🌅🌅" . Sin concepto, sin narrativa: solo instantáneas de la vida bajo el sol, compartidas con una despreocupación perfectamente controlada. Un estilo de publicación que parece espontáneo y a la vez cuidadosamente orquestado, que se ha convertido en una de sus señas de identidad en las redes sociales.

En consonancia con esta temática, entre los distintos conjuntos del carrusel, destaca especialmente el vestido blanco de estilo bohemio. Ligero y vaporoso, llevado como si hubiera sido elegido a última hora, encarna a la perfección la estética desenfadada que Bella Hadid ha estado mostrando desde el inicio de la temporada. Un look que evoca el estilo bohemio de los años 2000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bella 🦋 (@bellahadid)

Aspectos playeros que fluyen naturalmente

El carrusel no se limita a un solo estilo. Entre un vestido blanco y un atuendo negro minimalista, Bella Hadid transita con naturalidad de un look a otro, demostrando que se siente igual de cómoda con una prenda de alta costura que con la más básica. Esta mezcla de estilos, desde el bohemio hasta el minimalista y los looks más coloridos, le da a la publicación una ligereza genuina que conecta con sus seguidores mucho más allá del mero interés por la moda.

Los comentarios hablan por sí solos.

La reacción de sus 61 millones de seguidores fue inmediata y unánime. «Un ángel», «Eres tan hermosa», «Reina» : los comentarios reflejan lo que muchos sienten al ver estas imágenes: una belleza radiante, realzada por un entorno soleado y una apariencia que parece armonizar a la perfección con el ambiente. En el caso de Bella Hadid, esta aparente sencillez potencia aún más el impacto visual: nada parece forzado, todo fluye con naturalidad, como una extensión natural del verano que ella personifica.

En definitiva, esta publicación forma parte de una serie de entradas con temática playera que Bella Hadid ha publicado esta primavera/verano de 2026. Sus fotos de vacaciones han confirmado una cosa: es una de las pocas celebridades cuyas publicaciones se convierten inmediatamente en un "momento de moda".