Hailey Bieber, la mamá en traje de baño que incendia las redes sociales

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Hailey Bieber estrenó el 2026 con sol y estilo. La modelo y empresaria estadounidense compartió recientemente una serie de fotos de sus vacaciones familiares en el trópico, que rápidamente llamaron la atención de sus fans. En cuestión de horas, las imágenes captaron la atención de sus seguidores, quienes quedaron cautivados por sus elecciones de moda.

Un conjunto con estampado de leopardo que llama la atención de todos.

En el centro de esta publicación, un vestido de una pieza con estampado de leopardo se convirtió rápidamente en la pieza central del carrusel. El vestido, adornado con aberturas, combina un escote pronunciado y sin espalda con un encaje entrecruzado en la parte delantera, creando aberturas gráficas en el busto. El corte corto realza su figura a la vez que acentúa su cintura. Fiel a su estilo minimalista, Hailey Bieber simplemente escribió "¡Lista!" en el pie de foto, dejando que las imágenes hablen por sí solas.

Looks de playa elegantes y refinados

En otra foto, la nueva madre aparece con un top negro de estructura similar, con lazada central y un escote pronunciado. Los detalles marcan la diferencia: lo complementa con joyas discretas, como aros y pendientes de diamantes, que aportan un toque chic sin sobrecargar el conjunto. Toda la serie enfatiza una estética refinada: juegos de luces, fondos tropicales y encuadres ajustados evocan una sesión editorial más que un simple álbum de fotos de vacaciones.

Las reacciones entusiastas no se hicieron esperar. Entre los comentarios: "una mamá con estilo" y "hermosa". Sus fans elogiaron tanto su estilo como la seguridad que irradia.

De vacaciones o no, Hailey Bieber confirma una vez más su condición de referente imprescindible de la moda, ahora también como joven madre.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
