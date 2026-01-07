Search here...

"Nueva musa de la moda": Chase Infiniti presume sus abdominales y causa sensación

Estrella revelación de 2025 gracias a su destacado papel en "Una batalla tras otra", Chase Infiniti sigue dejando huella con estilo y presencia. A principios de enero de 2026, la actriz estadounidense honró la alfombra roja de los Premios Críticos de Cine con una creación arquitectónica de la colección Primavera/Verano 2026 de Louis Vuitton. Nominada a Mejor Actriz junto a Emma Stone y Amanda Seyfried, consolidó su estatus como una nueva musa del cine y la moda.

Una combinación de gracia y poder.

El conjunto a medida de Chase Infiniti combina una falda larga con un top corto vanguardista. Este conjunto de dos piezas en amarillo mantequilla juega con los contrastes: escote alto, corpiño fruncido y hombros acentuados por una capa dramática con un volumen escultural. El resultado: una silueta que combina poder, elegancia y modernidad, en perfecta sintonía con la energía que la actriz irradia en la gran pantalla.

Un claro énfasis en la simplicidad en términos de accesorios.

Para equilibrar la impactante arquitectura del look, Chase Infiniti optó por accesorios sobrios pero sofisticados: aros de plata en espiral, una pulsera con incrustaciones de diamantes y alianzas minimalistas. Su luminoso maquillaje en tonos rosados y su cabello lacio que enmarcaba su rostro aportaron suavidad y frescura al conjunto.

Un look que causó sensación en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como "nueva musa de la moda" y "es refrescante" . Lejos de eclipsar el conjunto, cada detalle resalta una estética controlada y cohesiva.

Una estrella en ascenso con un estilo ya icónico

Chase Infiniti domina la alfombra roja con la seguridad de una estrella experimentada. Tras saltar a la fama con su intensa y sutil interpretación de Willa en "Una batalla tras otra", la actriz obtuvo su primera nominación importante, marcando un momento crucial en su carrera.

Mientras tanto, sus impactantes apariciones en eventos sociales han captado la atención de los amantes de la moda: siluetas audaces, líneas limpias y una atención al detalle impecable han creado una firma estilística ya reconocible. Entre la audacia controlada y el refinamiento asertivo, Chase Infiniti ya no está simplemente emergiendo; está consolidando una posición floreciente que la sitúa entre las estrellas emergentes de la nueva generación de Hollywood.

Con talento, carisma y una apariencia esculpida, Chase Infiniti se está consolidando como una estrella en ascenso en el cine... y la moda.

