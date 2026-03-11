«Un carisma poco común»: a sus 57 años, Gillian Anderson demuestra que la pasarela está abierta a todas las edades.

La actriz estadounidense Gillian Anderson, estrella de "Los expedientes secretos X", caminó con confianza durante la Semana de la Moda de París, iluminando la pasarela con una presencia magnética y atemporal.

Un elegante resurgimiento de la diadema de los años 90

Gillian Anderson cautivó con un vestido crema de lentejuelas y una diadema en zigzag estilo años 90. La diadema texturizada, que sujetaba las secciones frontales de su cabello como si fueran dedos, le dio un look moderno y deliciosamente retro. Rodeada de modelos menores de 30 años, Gillian Anderson, a sus 57 años, demostró un carisma que trasciende generaciones, caminando con una elegancia natural y desenfadada.

Fans asombrados

Internet se volvió loco por Gillian Anderson: "Un carisma poco común, ¡se roba el show a los 57 años!" o "¡Me encanta que a su edad esté en la pasarela, una reina atemporal!" , exclamaron los fanáticos, celebrando su presencia magnética y su "audacia" para desafiar los códigos de edad en la moda.

Tendencia de diademas: un fuerte regreso

Esta diadema con muescas, estrella de comedias románticas de los 90 como "Clueless", regresa con fuerza con la tendencia de belleza retro: contorno mate, labios oscuros y maquillaje minimalista, mientras que las diademas planas de cuello alto inspiradas en Carolyn Bessette Kennedy arrasan en redes sociales. En las pasarelas, también vemos coletas sueltas y naturales, lejos de looks demasiado estructurados: un soplo de frescura natural.

En resumen, a sus 57 años, Gillian Anderson redefine la moda al convertir la pasarela en un espacio inclusivo y vibrante. Su diadema retro y su radiante presencia nos recuerdan que el verdadero carisma no tiene edad: una clase magistral de elegancia atemporal.