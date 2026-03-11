Zendaya sorprende a todos con un corte de pelo corto y un look minimalista

Zendaya sorprendió a todos con un corte de pelo corto ultrachic y un look minimalista que cautivó todas las miradas. Durante la Semana de la Moda de París, la actriz, productora y modelo estadounidense presentó una silueta estilizada, confirmando su estatus como un indiscutible icono de la moda.

Un bob rizado ultra chic

En la Semana de la Moda de París, Zendaya lució un bob corto y rizado, inspirado en los años 20 y Betty Boop, con una raya al lado que ocultaba sutilmente un ojo para un efecto dramático y sofisticado. Este corte estructurado modernizó al instante su rostro, añadiéndole un toque retrofuturista.

Silueta limpia y elegancia nupcial.

Zendaya optó por un vestido blanco asimétrico de novia con cuello alto, mangas cortas remangadas, falda abullonada y un cinturón negro que realzaba su cintura. Complementado con tacones negros de punta, este conjunto minimalista jugó con contrastes y volúmenes para un look gráfico y elegante. Su maquillaje —delineador negro fino, sombra de ojos marrón luminosa y labios rojos fríos—, junto con joyas de oro y diamantes, le aportaron un sutil brillo.

Fans asombrados

Este look inmediatamente encendió las redes sociales: "¡Zendaya, reina del minimalismo!" , "Este sombrero de pescador es una revolución, te ves perfecta", exclamaron los fanáticos, elogiando una vez más su talento para transformar la simplicidad en una poderosa declaración de moda.

Con este corte corto y minimalismo controlado, Zendaya reafirma su rol como visionaria creadora de tendencias. Este refinado "renacimiento nupcial" demuestra su maestría reinventando las reglas con una elegancia atemporal y natural.

