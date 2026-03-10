"Ella no envejece": 27 años después, Elizabeth Hurley retoma uno de sus looks más memorables

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley deslumbró recientemente a sus fans al sacar a la luz el icónico vestido de Versace que usó en la Gala Met de 1999 durante un viaje a la India.

El regreso triunfal del legendario vestido

Elizabeth Hurley rebuscó en sus archivos de moda para descubrir este vestido strapless de satén negro, famoso por su escote pronunciado, su abertura altísima en el muslo y su conjunto de perlas rosas y naranjas en el centro del corpiño. Lucido en 1999 en la Gala del Met de Nueva York, ha vuelto con fuerza a Instagram, fotografiado en India. La comparación del antes y el después entre 1999 y 2026 ha generado un aluvión de comentarios: "silueta intacta", "portaje majestuoso", "luminosidad natural". Los fans elogian este testimonio de elegancia atemporal.

Un viaje cargado de emociones a la India

“Puede que hayan pasado 27 años, pero algunos amores nunca mueren”, escribió Elizabeth en el pie de foto, celebrando este renacimiento al regresar a un país que ha apreciado durante más de 20 años. India es el escenario perfecto para este momento de moda tan simbólico.

Fans en éxtasis

La publicación arrasó en redes sociales: a los fans les encantó, rebosantes de admiración. "¡No envejece!" y "¡Lo llevas aún mejor que antes!" , exclamaron en masa en los comentarios, celebrando a una Elizabeth Hurley más radiante que nunca.

En resumen, Elizabeth Hurley desafía el tiempo y las convenciones al revivir una pieza de culto, demostrando que algunos amores de la moda son eternos. Esta declaración de estilo, una mezcla de herencia personal y declaración, consolida su estatus como un ícono absoluto que trasciende décadas con gracia y estilo.