La modelo estadounidense Emily Ratajkowski opta por un look elegante que llama la atención.

Durante la Semana de la Moda de París, en el desfile Otoño/Invierno 2026/27 de Loewe, la modelo, actriz y autora estadounidense Emily Ratajkowski exhibió una silueta minimalista, captando instantáneamente la atención de los fotógrafos y las redes sociales.

Un cárdigan estilo capa ultra sofisticado

Emily Ratajkowski transformó un sencillo cárdigan negro en una elegante capa, atada a los hombros para cubrir sutilmente su torso, sin nada debajo (cuarta foto en la publicación de Instagram a continuación) . Combinada con vaqueros negros ajustados y tacones negros minimalistas, esta elección de moda creó un contraste entre lo informal y lo sofisticado. Completó el atuendo con cabello castaño suelto y texturizado, gafas de sol extragrandes y maquillaje natural: un look desenfadado que irradiaba confianza y modernidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por yelizindunyasi (@yelizindunyasi)

Los fans quedaron cautivados por esta elegante audacia.

La publicación arrasó en redes sociales: los fans adoraron este look vanguardista, elogiando su capacidad para reinventar el minimalismo con estilo. "¡Icónico! ¡Conviertes un atuendo sencillo en sofisticado!" y "El equilibrio perfecto entre vanguardia y elegancia" fueron algunos de los comentarios entusiastas, celebrando la maestría de Emily Ratajkowski en el arte de la moda elegante y contundente.

Una declaración de Loewe afirmando

Esta elección sartorial se alinea con el ADN de Loewe, una marca reconocida por sus siluetas gráficas y la interacción de materiales. Al optar por una "ausencia calculada" en lugar de un "exceso", Emily Ratajkowski demuestra que "menos" rima con "más" en términos de impacto en la moda.

En resumen, Emily Ratajkowski elevó el cárdigan a la categoría de alta costura durante esta Semana de la Moda de París, demostrando una vez más su innato sentido de la sobriedad. Este look minimalista, chic y elegante a la vez, confirma su estatus como un icono que redefine las reglas con un estilo chic desenfadado.