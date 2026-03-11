"La nueva Pamela Anderson": esta modelo deja huella en el elenco de la próxima "Baywatch"

Léa Michel
@brooksnader/Instagram

La modelo y personalidad televisiva estadounidense Brooks Nader se ha unido al elenco de la nueva versión de "Baywatch". Anunció la noticia en su Instagram el 9 de marzo, confirmando su participación como actriz regular en la producción de Fox, programada para la temporada 2026/27.

Selene, la rival abierta

Brooks Nader interpretaría a Selene, capitana del equipo de socorristas de Zuma Beach, descrita como "franca" y excelente en su trabajo, pero constantemente enfrentada con Hobie Buchannon (Stephen Amell), el capitán de "Guardianes de la Bahía". Su ya explosiva rivalidad se intensifica cuando Hobie incorpora a su hija Charlie (Jessica Belkin) a su equipo, lo que revela tensiones mucho más profundas que las simples diferencias profesionales.

Un elenco que promete un espectáculo espectacular

Brooks Nader se une a un elenco ya impresionante: la actriz estadounidense Hassie Harrison (Nat), el actor estadounidense Thaddeus LaGrone (Brad), la actriz Jessica Belkin (Charlie), con el actor estadounidense David Chokachi repitiendo su papel recurrente como Cody Madison, gerente del bar The Shoreline y mentor de los jóvenes socorristas.

Fans en frenesí

El anuncio encendió las redes sociales: "¡La nueva Pamela Anderson está aquí!" , "¡Brooks Nader como Selene es perfecta, va a ser increíble!" , exclamaron los fanáticos, ansiosos por ver a esta bomba de la moda ponerse el legendario atuendo rojo para rescates llenos de adrenalina y tramas apasionantes en el reinicio de "Baywatch".

En resumen, Brooks Nader se perfila como la nueva figura carismática del reboot de "Baywatch", prometiendo reavivar la llama de la serie de culto de los 90. Con su papel de capitana explosiva, ya se la considera el ícono de esta nueva generación de socorristas.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Zendaya sorprende a todos con un corte de pelo corto y un look minimalista
Article suivant
«Un carisma poco común»: a sus 57 años, Gillian Anderson demuestra que la pasarela está abierta a todas las edades.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Un carisma poco común»: a sus 57 años, Gillian Anderson demuestra que la pasarela está abierta a todas las edades.

La actriz estadounidense Gillian Anderson, estrella de "Los expedientes secretos X", caminó con confianza durante la Semana de...

Zendaya sorprende a todos con un corte de pelo corto y un look minimalista

Zendaya sorprendió a todos con un corte de pelo corto ultrachic y un look minimalista que cautivó todas...

Tras ser objeto de burlas por su apariencia, esta influencer ofrece una respuesta muy personal

La creadora de contenido británica Madeline Argy ha convertido la burla en una poderosa lección de positividad corporal...

La modelo estadounidense Emily Ratajkowski opta por un look elegante que llama la atención.

Durante la Semana de la Moda de París, en el desfile Otoño/Invierno 2026/27 de Loewe, la modelo, actriz...

"Ella no envejece": 27 años después, Elizabeth Hurley retoma uno de sus looks más memorables

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley deslumbró recientemente a sus fans al sacar a la luz...

Hailey Bieber luce un llamativo atuendo de lunares rojos.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber llama la atención con un elegante conjunto de lunares rojos. Esta...