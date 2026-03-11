"La nueva Pamela Anderson": esta modelo deja huella en el elenco de la próxima "Baywatch"

La modelo y personalidad televisiva estadounidense Brooks Nader se ha unido al elenco de la nueva versión de "Baywatch". Anunció la noticia en su Instagram el 9 de marzo, confirmando su participación como actriz regular en la producción de Fox, programada para la temporada 2026/27.

Selene, la rival abierta

Brooks Nader interpretaría a Selene, capitana del equipo de socorristas de Zuma Beach, descrita como "franca" y excelente en su trabajo, pero constantemente enfrentada con Hobie Buchannon (Stephen Amell), el capitán de "Guardianes de la Bahía". Su ya explosiva rivalidad se intensifica cuando Hobie incorpora a su hija Charlie (Jessica Belkin) a su equipo, lo que revela tensiones mucho más profundas que las simples diferencias profesionales.

Un elenco que promete un espectáculo espectacular

Brooks Nader se une a un elenco ya impresionante: la actriz estadounidense Hassie Harrison (Nat), el actor estadounidense Thaddeus LaGrone (Brad), la actriz Jessica Belkin (Charlie), con el actor estadounidense David Chokachi repitiendo su papel recurrente como Cody Madison, gerente del bar The Shoreline y mentor de los jóvenes socorristas.

Fans en frenesí

El anuncio encendió las redes sociales: "¡La nueva Pamela Anderson está aquí!" , "¡Brooks Nader como Selene es perfecta, va a ser increíble!" , exclamaron los fanáticos, ansiosos por ver a esta bomba de la moda ponerse el legendario atuendo rojo para rescates llenos de adrenalina y tramas apasionantes en el reinicio de "Baywatch".

En resumen, Brooks Nader se perfila como la nueva figura carismática del reboot de "Baywatch", prometiendo reavivar la llama de la serie de culto de los 90. Con su papel de capitana explosiva, ya se la considera el ícono de esta nueva generación de socorristas.