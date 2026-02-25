"No estoy embarazada": Heidi Klum habla sobre su aumento de peso relacionado con la menopausia

Acostumbrada a los focos y a las alfombras rojas, Heidi Klum desató una ola de especulaciones tras su impactante aparición en el Festival de Cine de Venecia de 2025. Ante los rumores de embarazo, la modelo y presentadora alemana decidió hablar con franqueza en su nueva docuserie "On & Off the Catwalk", explicando que su aumento de peso está simplemente relacionado con la menopausia, un tema que sigue siendo tabú en el mundo del modelaje.

Una respuesta franca a los rumores

En la ceremonia de apertura del 82.º Festival de Cine de Venecia, Heidi Klum causó sensación con un vestido con corsé color oro rosa. Rápidamente, algunos observadores notaron un ligero cambio en su figura, lo que desencadenó una avalancha de comentarios en redes sociales. Ante estas especulaciones, la estrella se vio obligada a aclarar la situación: "Mucha gente dice que estoy demasiado gorda, demasiado delgada o embarazada... pero no estoy embarazada. Solo tengo un poco más de curvas. Es la menopausia", confesó con franqueza en su programa emitido por ProSieben y Joyn.

A través de “On & Off the Catwalk”, Heidi Klum explora el funcionamiento interno de su vida profesional mientras aborda con autenticidad las transformaciones físicas y emocionales que acompañan esta etapa de la vida.

Menopausia: una realidad aún poco comprendida

El testimonio de Heidi Klum destaca un fenómeno que experimentan muchas mujeres alrededor de los cincuenta años. Según la Clínica Mayo , la menopausia suele provocar un aumento de peso de aproximadamente 0,7 kilogramos al año, principalmente debido a la disminución de los niveles de estrógeno. Este cambio hormonal promueve la acumulación de grasa alrededor del abdomen, en detrimento de las caderas y los muslos.

La coach nutricional Rosana Parra señala que este cambio muchas veces se ve amplificado por el estrés y la falta de sueño, que aumentan los niveles de cortisol e insulina, dificultando la pérdida de peso.

Un mensaje de liberación para las mujeres

Al hablar abiertamente sobre los efectos de la menopausia, Heidi Klum contribuye a la necesaria normalización del envejecimiento del cuerpo femenino, especialmente en una industria obsesionada con la perfección. Su mensaje forma parte de un deseo más amplio de redefinir la belleza mediante la aceptación de todas las formas, todas las edades y todos los cambios corporales naturales.

Lejos de la imagen estereotipada de supermodelo, Heidi Klum abraza plenamente la mujer en la que se está convirtiendo. Al compartir su experiencia, ofrece una visión sincera de las realidades biológicas y emocionales de la menopausia. Su mensaje resuena como un llamado a la tolerancia y la bondad, hacia una misma y hacia los demás.