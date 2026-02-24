Esta estrella de Hollywood interpretará a Audrey Hepburn en la pantalla; los fanáticos están divididos.

Lily Collins, quien saltó a la fama internacional con la serie "Emily en París", acaba de confirmar que interpretará a la legendaria Audrey Hepburn en una nueva película basada en la creación del clásico "Desayuno con diamantes". Este largometraje, aún sin título, narrará la historia tras las cámaras de la comedia romántica estrenada en 1961, que desde entonces se ha convertido en una pieza clave de la historia del cine y la moda.

Lily Collins, una "heredera del estilo Audrey"

La película se basará en el exitoso libro de Sam Wasson "Quinta Avenida, 5 AM: Audrey Hepburn, Desayuno con diamantes y el amanecer de la mujer moderna", que recorre la génesis de la película y su impacto en la representación de la mujer moderna en la gran pantalla. La actriz, modelo, escritora y productora británico-estadounidense Lily Collins no solo protagonizará, sino que también producirá el proyecto.

En Instagram, Lily Collins compartió una foto icónica de Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes" para anunciar la noticia, acompañada de un mensaje en el que expresaba su admiración y adoración por la estrella de Hollywood. Explicó que este papel es la culminación de casi diez años de desarrollo y que se siente honrada y emocionada de finalmente poder hablar de ello.

Durante varios años, Lily Collins ha sido comparada regularmente con Audrey Hepburn, especialmente por su figura, sus grandes ojos y su estilo retro chic. Incluso su círculo profesional ha establecido el paralelismo: su padrastro, Malcolm McDowell, describió a Lily como alguien con "algo de Audrey Hepburn" en su presencia en pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lily Collins (@lilyjcollins)

Los fanáticos están divididos sobre el casting

Aunque algunos espectadores aplaudieron esta elección aparentemente obvia, otros cinéfilos se mostraron mucho más escépticos. En Reddit y X (antes Twitter), numerosos comentarios elogiaron el parecido físico y la elegancia de Lily Collins, sugiriendo que era una de las pocas actrices capaces de continuar con el legado.

Lamentablemente, las críticas son igual de numerosas. Algunos comentaristas en línea consideran que su actuación es "demasiado limitada" para interpretar a una leyenda como Audrey Hepburn y creen que su imagen de "chica perfecta", que recuerda a "Emily en París", carece de la profundidad necesaria para una película biográfica. Otros incluso describen su energía como "demasiado exigente", lo opuesto a la sobriedad y la moderación de Audrey Hepburn, y habrían preferido ver a otra actriz, o incluso a la cantautora estadounidense Ariana Grande, con quien algunos fans fantaseaban para este tipo de papel.

Lily Collins ha sido elegida para interpretar a Audrey Hepburn en una película sobre la realización de 'BREAKFAST AT TIFFANY'S' (Fuente: Deadline) pic.twitter.com/ByLFmMBkEY — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 23 de febrero de 2026

Entre el homenaje y la inmensa presión

Este proyecto promete ser un verdadero ejercicio de equilibrio: celebrar el aura de Audrey Hepburn sin recurrir a la mera imitación. Al centrarse en los aspectos tras bambalinas del rodaje en lugar de en la historia completa de la actriz, la película podría ofrecer una mirada más íntima a la creación de un mito, desde la caótica preproducción hasta las tensiones en el set. Para Lily Collins, el reto es inmenso: conquistar incluso a los fans más exigentes y, al mismo tiempo, aportar su propia sensibilidad al papel.

En resumen, aunque las redes sociales ya se muestran divididas, una cosa es segura: esta película biográfica está generando mucho revuelo mucho antes de que comience el rodaje, y seguramente aún más tras su estreno.