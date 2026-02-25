Sin maquillaje, Taylor Swift comparte una celebración íntima

Radiante en su sencillez, Taylor Swift optó por aparecer sin maquillaje para celebrar un momento clave en su carrera. El 23 de febrero, la cantante estadounidense publicó una serie de fotos y videos inéditos en Instagram para celebrar el éxito de "Opalite", su último sencillo, que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Lejos de las alfombras rojas y los focos, se reveló en un ambiente íntimo y creativo.

Un momento de autenticidad y gratitud.

En este carrusel titulado "Solo algunos recuerdos de Opalite", Taylor Swift comparte fragmentos de sus sesiones de grabación y escenas tras las cámaras de la grabación de su video musical, donde aparece al natural, sin maquillaje ni su característico labial. La artista expresa su gratitud a sus fans: "No puedo describir lo emocionada y conmovida que estoy por todo el cariño que le han demostrado a esta canción y video".

También destaca la importancia de este logro en su carrera: es la primera vez, desde su álbum 1989, lanzado en 2014, que dos canciones del mismo álbum encabezan la lista Billboard Top 100. Una actuación que confirma una vez más su lugar como figura clave de la música pop mundial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Taylor Swift, entre la inspiración y la sencillez

Estas imágenes tras bambalinas muestran a una Taylor concentrada y risueña, disfrutando claramente del proceso creativo. Revelan una faceta más relajada de la artista, muy distinta a sus meticulosas actuaciones. Con un guiño a su característico humor, concluye su mensaje mencionando su alegre forma de celebrar: "¡Quizás me compre un pretzel gigante en el centro comercial para celebrar!". Esta simplicidad resulta atractiva. Es coherente con el enfoque de Taylor Swift: mantener una conexión directa y sincera con su público, a la vez que muestra la historia tras bambalinas de un éxito cimentado en el trabajo duro y la pasión.

Un compartir personal impregnado de complicidad

Esta publicación también refleja su vida personal. A principios de este mes, Taylor Swift reveló que su prometido, Travis Kelce, comparte sus gustos musicales y contribuyó al lanzamiento de un remix de la canción "Opalite" del productor Chris Lake. Este detalle personal destaca cómo la cantante combina su vida artística con momentos íntimos en su comunicación, creando una cercanía excepcional con sus fans.

Al aparecer sin maquillaje para celebrar su decimocuarto número uno, Taylor Swift demuestra que la autenticidad y el éxito pueden ir de la mano. Más que una artista que encabeza las listas, se revela como una mujer inspiradora, natural y agradecida, capaz de transformar cada paso de su carrera en un momento de auténtica conexión.