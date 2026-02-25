Acusada de usar "demasiado maquillaje", esta estrella del fútbol responde a sus detractores

La futbolista internacional suiza Alisha Lehmann, muy seguida en redes sociales, recibe comentarios frecuentes tanto por su apariencia como por su rendimiento. Ante las críticas por usar "demasiado maquillaje", la jugadora suiza respondió públicamente.

Comentarios recurrentes sobre su apariencia

Alisha Lehmann, internacional suiza y jugadora del Aston Villa Women, es una de las futbolistas más seguidas del mundo en Instagram. Sin embargo, su alto perfil ha generado numerosas críticas en línea, con algunos usuarios argumentando que usa "demasiado maquillaje para una jugadora profesional". Estos comentarios han sido ampliamente difundidos tanto en la prensa deportiva como en la general.

Más allá del tema del maquillaje, estos comentarios reflejan un debate más amplio sobre el papel de la imagen en el deporte femenino. A diferencia de sus homólogos masculinos, las atletas femeninas suelen ser juzgadas no solo por su rendimiento, sino también por su apariencia, su estilo de vestir y su presencia en redes sociales. En el caso de Alisha Lehmann, su extensa actividad en línea —que combina contenido deportivo, colaboraciones comerciales y publicaciones más personales— alimenta esta doble percepción: la de una atleta de élite y la de una influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alisha Lehmann 🧊 Fanpage (@alisha___lehmann__7)

"Soy una chica y me gusta usar maquillaje."

En una entrevista con talkSPORT , Alisha Lehmann abordó directamente las críticas, afirmando: "Soy una chica y me encanta usar maquillaje". Añadió que su apariencia no afectaba su juego y que lo más importante era su rendimiento en la cancha. En otras entrevistas, la jugadora también explicó que quería ser fiel a sí misma a pesar de las críticas externas.

Varios observadores señalan que estas críticas reflejan estereotipos persistentes. Una buena apariencia física no disminuye las habilidades atléticas de una jugadora profesional. Al contrario, algunos argumentan que la atención mediática que reciben figuras como Alisha Lehmann contribuye a aumentar la visibilidad del fútbol femenino y a atraer a nuevos públicos.

Una trayectoria deportiva probada

Formada en Suiza, Alisha Lehmann jugó en varios clubes europeos antes de incorporarse a la liga inglesa. Ha jugado en el Aston Villa y representa regularmente a la selección suiza. Su presencia en redes sociales, con varios millones de seguidores, la convierte en una de las figuras más destacadas del fútbol femenino actual.

Ya ha abordado la presión de las redes sociales, reiterando que sigue centrada principalmente en su carrera deportiva. Sus actuaciones, tanto a nivel de club como de selección, demuestran su compromiso en la cancha, independientemente de las críticas sobre su apariencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Una controversia reveladora

Las críticas que enfrenta ilustran un debate más amplio sobre las expectativas depositadas en las atletas femeninas. A diferencia de los jugadores masculinos, las mujeres en el deporte suelen ser juzgadas tanto por su rendimiento como por su apariencia. Esta doble expectativa, rara vez expresada con tanta insistencia respecto a los hombres, refleja estereotipos que siguen profundamente arraigados en el imaginario colectivo.

En el caso de Alisha Lehmann, esta presión se ve amplificada por sus seguidores en Instagram y la importante exposición mediática que recibe, especialmente debido a su paso por el Aston Villa Women. Su presencia en línea, donde comparte tanto momentos futbolísticos como aspectos más personales de su vida, difumina la línea entre el rendimiento deportivo y la imagen pública a ojos de algunos.

Al responder públicamente a las críticas, la jugadora reivindica su derecho a conciliar su expresión personal con las exigencias del rendimiento deportivo. Recuerda que ser deportista profesional no implica renunciar a la identidad ni a la imagen propia. Esta postura contribuye a un cambio de actitud más amplio, en el que las atletas femeninas exigen mayor libertad para gestionar su imagen, sin comprometer su rendimiento en la cancha.

Finalmente, acusada de usar "demasiado maquillaje" para jugar al fútbol, Alisha Lehmann optó por responder con claridad: su apariencia no define ni su talento ni su compromiso. Un recordatorio de que el rendimiento y la libertad individual no son incompatibles, incluso bajo el constante escrutinio de las redes sociales.