Kim Kardashian revela su truco favorito para (casi) no volver a usar sostén

Kim Kardashian reveló recientemente su "secreto" para lucir tops escotados sin sostén, manteniendo la sujeción y la elegancia. Un truco ingenioso que podría revolucionar tu armario.

El hack que está causando sensación

En un video publicado en Instagram, Kim Kardashian compartió lo que ella llama su "truco favorito del mundo" para crear la ilusión de no llevar sostén. ¿Su arma secreta? El Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, un body moldeador con un escote muy pronunciado. Según ella, esta prenda combina soporte y cobertura, a la vez que da la impresión de un busto naturalmente libre bajo la ropa. Ideal para tops o blazers con cortes atrevidos, este body evita tirantes o aros visibles que podrían interrumpir la fluidez de la prenda.

El cuerpo del que todo el mundo habla

Kim Kardashian luce un estilo muy particular: un body de su marca Skims, diseñado para permanecer invisible y estilizar sutilmente la silueta. La parte delantera es ligera para evitar molestias, mientras que la trasera ofrece varias opciones de uso: tirantes rectos como una camiseta de tirantes o un cuello halter para mayor sujeción. En su vídeo, Kim Kardashian lo lleva debajo de un blazer, creando un escote en V pronunciado que se extiende mucho más allá de la línea de un sujetador tradicional. El efecto "sin sujetador" es inmediato, elegante y natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Cómo lo lleva Kim a diario

Kim no se contenta con un único uso: demuestra que el body puede adaptarse a diferentes ocasiones.

Debajo de un blazer entallado, para un escote pronunciado, pero perfectamente controlado.

Debajo de un vestido de noche muy escotado, donde el más mínimo borde de un sujetador podría arruinar el look.

Sin embargo, menciona que algunas ocasiones pueden requerir soluciones más técnicas, como cintas o sistemas adhesivos, pero para el día a día, prefiere este body por su comodidad y sencillez. Incluso admite habérselo recomendado a sus amigas, quienes aprecian poder llevar prendas muy reveladoras sin perder una sujeción perfecta.

¿Un imprescindible para las vacaciones?

Con su efecto "sin sostén", silueta estilizada y escotes atrevidos, este body destaca por ser una prenda versátil y práctica. Llévalo solo o debajo de un blazer, te permite jugar incluso con los cortes más atrevidos sin sacrificar la comodidad ni la sujeción.

Sin embargo, es importante recordar una verdad clave: nadie necesita un busto perfectamente esculpido o con soporte para sentirse bella y segura. Algunas personas optan por no usar sostén o body moldeador, y eso está perfectamente bien. Cada cuerpo es bello a su manera, y la ilusión de "perfección" que crean algunas prendas es opcional, no obligatoria.

En resumen, el mono sin costuras con escote profundo y esculpido de Kim Kardashian es un truco práctico para quienes aman el escote sin complicaciones. Sin embargo, la verdadera lección es que la moda debe adaptarse a ti, no al revés. Ya sea que elijas seguir el truco de Kim o dejar que tu busto respire libremente, lo más importante es sentirte bien contigo misma.