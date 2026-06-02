Heidi Klum ilumina la playa con un look color bronce.

Apenas unos días después de haber hecho numerosas apariciones estelares en la Croisette, Heidi Klum ha vuelto a la playa. La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense publicó un vídeo en el que posa con un bikini iridiscente de color bronce.

Un aspecto bronce iridiscente que capta la luz.

En su cuenta de Instagram, Heidi Klum compartió un video y una serie de fotos tomadas en una playa de arena blanca. Luce un bikini de dos piezas en tono bronce fundido, sutilmente salpicado de lentejuelas iridiscentes que reflejan la luz. La prenda minimalista, con sus finos tirantes y escote pronunciado, resalta aún más sobre el fondo del azul profundo del océano.

Frente a la cámara, Heidi Klum juega con la luz, se da la vuelta, se detiene con naturalidad en un tronco de árbol a la deriva y explora cada rincón de la habitación. Esto encantó a sus seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación de comentarios.

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Una campaña de Calzedonia

Aunque la imagen parece una instantánea de vacaciones, en realidad se trata de una campaña publicitaria. Heidi Klum ha sido elegida una vez más para representar la colección de ropa de playa de Calzedonia, la marca italiana con la que colabora desde hace varios años.

En el mismo carrusel, la modelo aparece con otros dos conjuntos veraniegos: un bikini naranja quemado con escote halter y otro verde anís con escote en V pronunciado, adornado con un detalle metálico plateado. Cabello rubio suave y ondulado con raya al medio, piel dorada, belleza natural: el look característico de Heidi Klum, en toda su estudiada sencillez.

Además, hay otra fotografía donde posa con un bikini de dos piezas con estampado de cebra y la espalda descubierta. Este toque de originalidad rompe con la monotonía de las demás prendas y consolida esta campaña como una de las más esperadas de la temporada.

De la alfombra roja de Cannes a la arena blanca.

Este breve descanso junto al mar llega pocos días después de las muy comentadas apariciones de Heidi Klum en la Croisette. En el Festival de Cannes de 2026, lució una serie de vestidos espectaculares. Para la ceremonia de apertura, el 12 de mayo, eligió un vestido color melocotón de Elie Saab con un escote pronunciado y fruncido, adornado con una flor rosa en el centro. Posteriormente, el 18 de mayo, en la proyección de la película "Fjord", apareció con un vestido corsé color carne cubierto de encaje de Alençon bordado en oro, creando una silueta de sirena.

Desde encajes dorados de precisión milimétrica hasta arena cálida, Heidi Klum confirma su talento para transitar sin problemas de un mundo a otro.