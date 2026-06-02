A sus 44 años, Serena Williams anuncia su gran regreso al tenis.

Este es uno de los anuncios deportivos más importantes del año. A sus 44 años, Serena Williams ha confirmado su esperado regreso a la competición, casi cuatro años después de retirarse de las canchas en el US Open de 2022. La leyenda estadounidense, que compartió la noticia en un video publicado en la red social X, volverá a principios de junio de 2026. La WTA celebró la noticia, festejando el regreso de una de las mejores jugadoras de la historia.

Un regreso al Queen's Club, en dobles.

Serena Williams regresará al tenis en el HSBC Championships, un torneo WTA 500 que se disputará en las pistas de hierba del Queen's Club de Londres del 8 al 14 de junio de 2026. Invitada mediante una invitación especial, la estadounidense competirá en el cuadro de dobles. Según Yahoo Sports, formará pareja con la joven canadiense Victoria Mboko, aunque los organizadores aún no han anunciado oficialmente a su compañera. "El Queen's Club es el lugar perfecto para comenzar esta nueva etapa", declaró Serena Williams, recordando su predilección por la hierba, la superficie en la que ha vivido algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Las buenas noticias corren rápido. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 – Serena Williams (@serenawilliams) 1 de junio de 2026

Una leyenda del tenis

Serena Williams, ex número uno del mundo durante 319 semanas, ostenta 73 títulos individuales, incluyendo 23 títulos de Grand Slam, un récord para mujeres en la Era Abierta. Sumando sus títulos de dobles y dobles mixtos, acumula un total de 39 títulos importantes. Cuatro veces medallista de oro olímpica, Serena Williams sigue siendo la única jugadora en haber logrado el Golden Slam tanto en individuales como en dobles. Además, continúa siendo la atleta femenina mejor pagada de la historia.

Un regreso a Wimbledon está sobre la mesa.

Este regreso no es casualidad. El torneo del Queen's Club sirve tradicionalmente como preparación para Wimbledon, que comienza unas semanas después. Y es precisamente en estas canchas de hierba londinenses donde Serena Williams ha ganado siete títulos individuales.

Por el momento, Serena Williams no ha especificado si tiene intención de participar en el Grand Slam británico. Varias señales apuntaban a su regreso, como su reincorporación hace unos meses al programa antidopaje del circuito.

Serena Williams, que regresa a la competición a los 44 años, está a punto de vivir uno de los momentos más esperados de la temporada. Si bien afronta su regreso con cautela, jugando dobles y sin objetivos definidos más allá del Queen's Club, su sola presencia ya es suficiente para entusiasmar al mundo del tenis. Todo está listo para Londres, que comienza el 8 de junio.

