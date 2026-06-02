Gigi Hadid opta por un conjunto playero vintage de lunares y causa sensación.

Para cerrar mayo por todo lo alto, la modelo estadounidense Gigi Hadid se regaló una tarde en la piscina con amigas . Lució un bikini rosa pálido con lunares rojos, que derrochaba encanto vintage, y cuyas imágenes rápidamente causaron furor en las redes sociales y en la prensa del corazón.

Una tarde con temática retro junto a la piscina.

El 31 de mayo, Gigi Hadid disfrutó del sol junto a una piscina con su hermana Bella y sus amigos Leah McCarthy y Patrick Dooley. Reinaba un ambiente relajado y despreocupado: acuarelas, pinceles y paletas estaban esparcidos sobre el césped, junto con bandejas de sandía fresca, pasteles y palitos de verduras con hummus. La instantánea, compartida por Patrick Dooley en su historia de Instagram, se hizo viral de inmediato. El grupo posó frente a un ventanal.

Un conjunto de dos piezas rosa con lunares, una prenda imprescindible para el verano.

El conjunto de Gigi Hadid irradia elegancia y sencillez. Un top triangular rosa pálido, sujeto con finas tiras en la nuca y la espalda, y medias a juego con tirantes largos que caen en cascada hasta las caderas. Todo el look está salpicado de lunares rojos que evocan la gran tradición pin-up.

Para completar el look, Gigi Hadid combinó el accesorio imprescindible de la temporada: una gorra de béisbol de Barbados. Añadió varios collares de piedras preciosas superpuestos y pantalones blancos con cordón ajustable, que llevaba a la altura de las caderas para no restarle protagonismo al conjunto principal.

Bella, verde salvia y de talle alto.

Junto a su hermana, la modelo estadounidense Bella Hadid optó por un look diferente: un bikini verde salvia con tirantes finos, top fruncido y braguita de talle alto. Un gorro rojo brillante para protegerse del sol completaba el conjunto. Los otros dos invitados se unieron a la diversión: Leah McCarthy con una gorra azul marino de los Knicks, braguita negra y top con estampado animal; y Patrick Dooley con bañador negro, posando para las selfies grupales.

El verano de 2026 de las hermanas Hadid está tomando forma.

Para las hermanas Hadid, el verano parece haber comenzado de verdad. En abril, Gigi ya había publicado varias fotos en un bikini amarillo de tirantes finos, con motivo del 31 cumpleaños de su amiga Leah McCarthy durante una escapada tropical.

Por su parte, Bella se regaló un viaje a Saint-Tropez en las últimas semanas a bordo de un superyate, donde lució en numerosas ocasiones bañadores de una pieza, así como bikinis metalizados o de lunares marrones. Juntas, están definiendo las tendencias del verano de 2026, caracterizado por un estilo retro, naturalidad y espontaneidad: esa palabra inglesa difícil de traducir que resume a la perfección la filosofía de la moda actual.

En tan solo unas fotos, Gigi Hadid ha creado lo que bien podría convertirse en uno de los looks playeros más copiados de las próximas semanas. Con sus lunares rojos, su corte de pelo triangular y su gorro de playa, su atuendo lo tiene todo: nostalgia pin-up, elegancia sencilla y estilo desenfadado. Es la receta para un clásico vintage que nunca pasa de moda, y que Gigi Hadid, una vez más, ha reinventado.