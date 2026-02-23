En la playa, Jessica Alba brilla con un conjunto de dos piezas.

Sol, amor y un toque de arte: ese es el cóctel perfecto que Jessica Alba ofreció a sus fans para San Valentín. La actriz, modelo y empresaria estadounidense compartió recientemente fotos de su estancia en Miami con su pareja, el actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana, Danny Ramírez, combinando un ambiente romántico con un estilo seguro.

Una mirada artística sobre la arena.

Entre las fotos compartidas en Instagram, Jessica Alba causó sensación con un conjunto playero con un estampado abstracto en blanco y negro que evocaba pinceladas. Las ondas naturales de su cabello y la sencillez de sus joyas aportaron un toque de elegancia relajada, fiel a su estilo innato.

Ternura y complicidad en cada momento.

La actriz no solo presumió su look, sino que también les regaló a sus seguidores una tierna mirada. En una imagen viral, vemos al actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana, Danny Ramírez, dándole un beso en la mejilla mientras ambos lucen gorras iguales. En otra, sostiene un cartel con la pregunta más romántica del mes: "¿Quieres ser mi Valentín?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Alba (@jessicaalba)

Una pareja discreta pero cercana

Desde que oficializaron su relación en otoño de 2025, Jessica Alba y Danny Ramírez se han mostrado muy unidos. Su escapada a Miami es prueba de esta maravillosa química. Jessica Alba escribió en su publicación un brillante "Miami minute ❤️‍🔥" , que captura a la perfección la esencia de su viaje.

Entre proyectos personales y momentos compartidos con su pareja, Jessica Alba brilla, demostrando que la dulzura puede renacer tras la adversidad. Su contagiosa alegría de vivir y su estilo único siguen cautivando a sus fans de todo el mundo.