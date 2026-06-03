De vacaciones, Kim Kardashian causó sensación con un atuendo playero blanco.

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

La personalidad mediática estadounidense Kim Kardashian es una de las estrellas más seguidas del planeta, y su reciente publicación en Instagram lo ha vuelto a demostrar. Compartió una serie de fotos veraniegas, una de las cuales, en particular, llamó la atención de todos.

Un triángulo blanco alto en el que todos están de acuerdo.

En una de las fotos del carrusel, se ve a Kim Kardashian recostada en una tumbona, con el rostro protegido del sol por un brazo extendido y el cabello recogido. Lleva un top blanco de triángulo. En las redes sociales, la foto generó de inmediato una avalancha de comentarios: "¡Qué linda, Kim!" , "¡Qué dulce!" y una cascada de emojis de corazones y llamas. Prueba, por si hiciera falta, de que la fundadora de la marca Skims sabe cómo crear un fenómeno viral a partir de una simple instantánea bajo el sol.

Un carrusel que resume sus últimas semanas.

Esta foto forma parte de un carrusel más amplio, diseñado como una retrospectiva de las últimas semanas de Kim Kardashian. Incluye momentos con su familia, hijos y seres queridos, así como escapadas de lujo, un atuendo monocromático completamente blanco, un look deportivo informal y una instantánea más íntima en una sauna. El conjunto funciona como un mosaico visual de su vida privada.

Entre la ropa de playa minimalista y la vida familiar en primer plano, Kim Kardashian nos ofrece la que sin duda es una de sus publicaciones más representativas de esta nueva era: más serena, pero igual de efectiva.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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