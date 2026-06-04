A sus 59 años, Salma Hayek vuelve a poner en el punto de mira un par de pantalones que no gozan de la admiración de todos.

En un evento de tenis en Roland-Garros, la actriz, directora y productora mexicano-estadounidense-libanesa Salma Hayek hizo una aparición con un atuendo que desde entonces ha dividido opiniones en las redes sociales.

Una velada de tenis muy elegante en Roland-Garros.

La pareja (Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault) fue fotografiada en las gradas del torneo de París, viendo el partido entre el alemán Alexander Zverev y el neerlandés Jesper de Jong. Salma Hayek optó por un look informal: una blusa negra ajustada con cuello redondo, mangas hasta el codo y un sutil ribete rojo y verde en contraste en el cuello. Su cabello oscuro lucía rizos naturales con algunos reflejos plateados, y llevaba gafas de sol negras angulares, un bolso rojo brillante de cuero trenzado y sandalias negras de plataforma adornadas con detalles plateados.

Los controvertidos “pantalones”: bermudas largas de cuero.

Otro elemento que acaparó todas las miradas fueron unos pantalones cortos bermudas de cuero negro, largos hasta la rodilla. Este largo, a medio camino entre los pantalones cortos de vestir y los pantalones capri, generó inmediatamente debate. Más tarde esa misma noche, Salma Hayek añadió una gorra de estilo newsboy de ante negro, otro guiño a la actual tendencia europea de ropa deportiva chic.

En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Para algunos, ofrecía un toque de elegancia europea, que recordaba a las siluetas parisinas más sofisticadas. Para otros, era un corte poco favorecedor, considerado "demasiado largo para ser elegante" y "demasiado corto para ser favorecedor". Cabe recordar que el cuerpo y la apariencia de las mujeres no deberían ser objeto de debate público: toda mujer es libre de vestirse como quiera, según sus gustos, comodidad e identidad.

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Una tendencia de pantalones cortos tipo bermuda

Los shorts largos tipo bermudas, en particular, han regresado con fuerza en las últimas temporadas. Vistos en las pasarelas y en las calles, han sido adoptados por todas las figuras influyentes de la moda internacional, desde las hermanas Hadid hasta Hailey Bieber y Tracee Ellis Ross. Sin embargo, esta prenda sigue siendo una de las más controvertidas. La elección de shorts de cuero de Salma Hayek es reveladora: el material proporciona la estructura que el corte necesita y el valor añadido de una prenda que casi parece un pantalón. Una elegancia europea que es a la vez deportiva y chic.

De Cannes a Roland-Garros, un mes dedicado al estilo chic.

La aparición de Salma Hayek en Roland-Garros prolonga una racha especialmente exitosa en Francia. Unos días antes, en Cannes, se había distinguido en los premios Kering Women in Motion —su única aparición oficial de las dos semanas— con un vestido azul asimétrico cruzado y una diadema ancha, un discreto homenaje a Brigitte Bardot.

Con esta última aparición, Salma Hayek demuestra que arriesgarse en la moda es una parte esencial de su estilo. Al optar por unos shorts largos de cuero negro, luce sin complejos una prenda que genera opiniones encontradas y, a la vez, establece sutilmente un estilo propio e inconfundible.