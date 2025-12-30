«Toda mujer es libre de…»: la inspiradora visión del feminismo de Miss Francia 2026

Desde su coronación, Hinaupoko Devèze, Miss Francia 2026, ha despertado la admiración del público de forma constante. Con tan solo 23 años, esta joven tahitiana impresiona no solo por su belleza, sino también por la profundidad de su mensaje. En una publicación reciente en redes sociales, la nueva embajadora de la elegancia francesa compartió su visión del "feminismo moderno", firmemente centrada en la libertad y la bondad.

Un viaje basado en la resiliencia

A pesar de su radiante sonrisa y presencia escénica, Hinaupoko Devèze no siempre ha sido segura de sí misma. Admite haber sufrido durante mucho tiempo el juicio ajeno y la duda de no ser "lo suficientemente buena". Su elección como Miss Francia y el apoyo del público le permitieron transformar esta vulnerabilidad en fortaleza: "Mis diferencias se han convertido en mis fortalezas", declaró emocionada en televisión. Un mensaje contundente, sobre todo viniendo de una Miss Francia decidida a usar su fama para inspirar a las mujeres a amarse tal como son.

Una concepción del feminismo arraigada en la libertad individual

En un video publicado en la cuenta oficial de Miss Francia, Hinaupoko Devèze comparte su definición personal del feminismo: «Ser Miss es una forma de transmitir mensajes contundentes. Creo que cada mujer es libre de hacer lo que quiera. Eso es precisamente lo que el feminismo significa para mí». Lejos de las discusiones teóricas, su visión enfatiza la autonomía individual y la posibilidad de que todas las mujeres elijan su propio destino, sin someterse a las imposiciones, ya sean de la sociedad, las tradiciones o las redes sociales.

La joven añade una dimensión esencial: la salud mental, a menudo descuidada en los debates sobre el bienestar femenino. Al enfatizar la importancia de cuidarla tanto como la salud física, Hinaupoko Devèze demuestra que encarna un feminismo compasivo e integral, tanto individual como colectivo.

Una señorita cercana a los franceses

Desde su coronación, Hinaupoko se ha comprometido a transmitir un mensaje de unidad y respeto. Sus sinceras palabras confirman su intención de vivir este reinado, ante todo, como una aventura humana, marcada por el compartir, la diversidad y el orgullo francés.

Con sus palabras precisas y su autenticidad, Hinaupoko Devèze ya se ha consolidado como una Miss Francia comprometida e inspiradora. Su mensaje, impregnado de dulzura y convicción, nos recuerda cómo el feminismo puede combinarse con la gracia: una invitación a ser una misma, a aceptarse y a celebrar la libertad de cada mujer.