Esta cantante de tallas grandes causó sensación con un vestido original en la alfombra roja.

En la alfombra roja de los American Music Awards 2026, la cantante, compositora, productora e intérprete estadounidense de ascendencia albanesa-macedonia, Bebe Rexha, acaparó todas las miradas. Su atuendo negro, adornado con cinturones y hebillas metálicas, se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

Bebe Rexha apuesta por el cuero y los cinturones en los AMAs de 2026.

Fue en la 52.ª ceremonia de los American Music Awards, celebrada el 25 de mayo de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde Bebe Rexha hizo una aparición impactante. La cantante de "I'm Good" desfiló por la alfombra azul del evento con un conjunto completamente negro, confeccionado íntegramente en cuero y metal.

Bebe Rexha lució un top negro tipo corsé con escote pronunciado y tirantes anchos, sujeto con pequeños broches plateados, combinado con una falda asimétrica con una abertura muy alta. A diferencia de los vestidos vaporosos y románticos que se vieron en otras alfombras rojas, optó por una silueta rockera y atrevida, rompiendo con los códigos habituales de las ceremonias.

Un atuendo cubierto de rizos que hizo que los fanáticos contaran

Lo más llamativo del conjunto eran sus innumerables cinturones. La falda estaba cubierta de tiras superpuestas, hebillas enormes, cintas colgantes, flecos y paneles plisados, complementados por una larga cola en la parte trasera. En la cintura, una placa plateada ornamentada, con un motivo central que recordaba a una calavera, añadía un toque metálico adicional.

La cantidad de cinturones fue tan impresionante que los internautas lo convirtieron en un juego. En Reddit, algunos se divirtieron contándolos; uno sugirió siete, otro seis, mientras que un tercero comparó el atuendo con un traje de videojuego. Mientras tanto, MTV elogió el look de Bebe Rexha en su cuenta oficial X (antes Twitter).

Accesorios diseñados hasta el más mínimo detalle.

Bebe Rexha llevó la temática metálica hasta en sus zapatos. Lució unas sandalias abiertas de Vicini adornadas con un escorpión incrustado de cristales que se extendía por la parte superior del pie. Una elección que complementaba a la perfección el estilo rockero general.

Para el toque final, optó por medias de rejilla negras, joyas plateadas superpuestas (collares, anillos y pulseras), un maquillaje ahumado intenso y cabello rubio corto peinado con ondas efecto mojado. Una coherencia estilística de pies a cabeza, fiel a su actual etapa musical, apodada "Rubia Oscura".

Una artista que defiende la inclusión y el amor propio.

Más allá de su belleza, Bebe Rexha se ha consolidado a lo largo de los años como una voz influyente en la defensa de la aceptación corporal y la inclusión. En 2019, denunció públicamente a los diseñadores que se negaron a vestirla para los premios Grammy, considerándola "demasiado gorda". Posteriormente, defendió a todas las mujeres afectadas por estos estándares restrictivos, recordando a todos que la belleza no tiene talla.

Este compromiso nunca ha flaqueado. Bebe Rexha siempre ha defendido una moda más inclusiva y ha reiterado que la belleza no se define por un único tipo de cuerpo. Cada una de sus apariciones en la alfombra roja, como las de los AMAs, refuerza este mensaje: acepta tu cuerpo y tu estilo sin complejos.

Una velada marcada por la audacia

La elección de Bebe Rexha reflejó una de las principales tendencias de la temporada: el contraste entre el romanticismo "suave" y una estética "oscura" y "rebelde". Varias estrellas también optaron por el cuero y el metal, pero pocas llegaron tan lejos en la acumulación de accesorios. La ceremonia, presentada por la rapera estadounidense Queen Latifah, estuvo dominada en cuanto a nominaciones por Taylor Swift, quien lideró con ocho. Sin embargo, en términos de estilo, Bebe Rexha sin duda acaparó gran parte de la atención.

Con su atuendo completamente negro adornado con cinturones, Bebe Rexha demostró una vez más que no teme arriesgarse. Entre su look de inspiración rockera, sus accesorios y su mensaje de autoaceptación, transformó un simple paseo por la alfombra roja en uno de los momentos más destacados de la noche, ofreciendo a sus fans mucho de qué hablar y qué comentar durante horas.