"¡Qué belleza!" Esta actriz española causa sensación con un vestido de cuentas.

La actriz española Begoña Vargas causó sensación en el Festival de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo). Para la ceremonia de clausura, deslumbró en la alfombra roja con un suntuoso vestido bordado, que fusionaba la elegancia del viejo Hollywood con un toque moderno. Su silueta cautivó de inmediato a los internautas, muchos de los cuales elogiaron su look: «¡Qué guapa!», «¡Espectacular!», fueron solo algunos de los comentarios.

Un vestido con cuentas inspirado en el viejo Hollywood.

La pieza central de este look, el vestido que luce Begoña Vargas, se distingue por su meticuloso trabajo de abalorios, distribuidos por toda la tela. Confeccionado a medida por una prestigiosa casa de moda italiana, presenta un escote pronunciado y una silueta fluida, con un estilo retro decididamente chic. Una capa interior en tono nude aporta un sutil efecto de velo, mientras que el conjunto evoca la elegancia atemporal de las estrellas de Hollywood de antaño. Una elección nostálgica y contemporánea a la vez, ejecutada a la perfección.

Detalles refinados y accesorios preciosos

Más allá de los bordados, el vestido está adornado con delicados frunces negros que estructuran la silueta y añaden un toque de textura. Para complementar esta pieza de diseño ya de por sí intrincado, Begoña Vargas optó por accesorios discretos pero preciosos: joyas con incrustaciones de diamantes y unos tacones de aguja negros que realzan la elegancia del conjunto. Para su look de belleza, eligió un maquillaje natural, combinado con suaves ondas playeras, permitiendo que el vestido fuera el protagonista.

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Una apariencia elogiada por los usuarios de internet.

Como era de esperar, la publicación que la actriz compartió en redes sociales rápidamente desató una oleada de reacciones entusiastas. «Espectacular », «¡Impresionante!», «¡Magnífica!» : los halagos no se hicieron esperar, demostrando el impacto de su aparición. Esta cálida acogida confirma el creciente estatus de Begoña Vargas, quien poco a poco se consolida como una de las estrellas emergentes del cine español y de la moda de la alfombra roja.

Con este vestido de cuentas inspirado en el viejo Hollywood, Begoña Vargas hizo una de las apariciones más elegantes en la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes de 2026.