A sus 45 años (y con tres hijos), Gisele Bündchen causó sensación con un vestido dorado

Gisele Bündchen causó sensación recientemente en una cena festiva ofrecida por la joyería brasileña Vivara en São Paulo, luciendo un vestido que combinaba glamour y estilo vanguardista. La supermodelo brasileña demostró una vez más su dominio de las tendencias de moda.

Vestido "futurista" de punto texturizado

El vestido, un vestido largo y ajustado de punto texturizado en cálidos tonos tierra, presentaba un corte vertical desde el cuello hasta el ombligo, revelando con elegancia su piel bronceada. Esta interpretación moderna del vestido nude, de Schiaparelli O/I 25, se ajustaba al cuerpo de Gisele Bündchen como una segunda piel, realzada por unos rizos de Hollywood y un maquillaje radiante y natural.

Accesorios minimalistas y clutch icónico

Unos tacones dorados con tiras delicadas, joyas discretas y un clutch Schiaparelli estructurado completaron el look, dejando que las joyas de Vivara brillaran. Con su cabello cayendo sobre un hombro, Gisele Bündchen encarnó el glamour natural, combinando sofisticación con una actitud segura.

regreso triunfal tras la baja por maternidad

Madre de Benjamin (16) y Vivian (13), fruto de su matrimonio con Tom Brady, y más recientemente de un niño nacido en febrero, fruto de su relación con Joaquim Valente, Gisele Bündchen cultiva una discreción deliberada en su vida privada. Fiel a su filosofía, la supermodelo brasileña comparte poco, prefiriendo mantener lo que realmente importa fuera del foco de atención. "Los momentos más hermosos se viven, no se comparten", confesó en una entrevista, reiterando su compromiso con una vida sencilla y arraigada en el presente.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Gisele ha tenido un regreso extraordinario, mostrando una serenidad y una fuerza que parecen multiplicarse por diez. Más radiante que nunca, encarna una feminidad serena, demostrando que es posible combinar la maternidad, el bienestar y el renacimiento personal. Su elegante reaparición ha sido celebrada por sus fans, quienes la ven como un ejemplo de mujer libre, en armonía con sus decisiones y prioridades.

Con esta impactante apariencia, Gisele Bündchen nos recuerda que, más allá de la edad, los roles y las etapas de la vida, el estilo es, ante todo, una cuestión de actitud. Más que un simple look, este vestido dorado es el manifiesto de un ícono que sigue inspirando, naturalmente.

Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
