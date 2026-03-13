A sus 50 años, Eva Longoria sorprende con un nuevo corte de pelo.

La actriz, directora, productora y modelo estadounidense Eva Longoria luce un nuevo peinado, que combina con un vestido amarillo pastel ajustado al cuerpo, en una publicación de Instagram que irradia alegría de vivir.

Un nuevo corte para una nueva década

Eva Longoria ha decidido cambiar su característica melena por un bob que enmarca su rostro. Este corte ligeramente texturizado y ligero le aporta movimiento, algo que ha sido muy elogiado tanto por estilistas como por sus fans. En redes sociales, la actriz mostró su nuevo look en un vídeo donde se la ve trabajando en un plató de rodaje, confirmando así su predilección por las transformaciones con estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Longoria Bastón (@evalongoria)

Un sombrero de pescador elegante y llamativo.

Eva Longoria luce en las fotos un elegante bob, que le da un aire moderno y sofisticado. Los mechones ligeramente ondulados rozan su mandíbula y enmarcan su rostro, creando una sensación de ligereza. Este largo medio, ni demasiado corto ni demasiado largo, es ideal para quienes desean cambiar de peinado sin perder toda la longitud de su cabello.

Un vestido amarillo mantequilla para bailar entre tomas

En el video, Eva Longoria luce un vestido largo ajustado de color amarillo pastel con volantes que realza su figura a la vez que transmite luminosidad y alegría. El tono amarillo mantequilla ilumina su tez y complementa a la perfección su nuevo corte bob, creando un suave contraste entre el color vibrante y el corte estructurado. Se la ve practicando algunos pasos de baile con el coreógrafo Gustavo Vargas, quien la hace girar y la guía en un ambiente relajado entre bastidores.

En resumen, este dúo de "melena corta y vestido colorido" refleja a una Eva Longoria segura de sí misma a los 50 años. Su cambio de peinado, ampliamente comentado, se considera un gesto inspirador para muchas mujeres que también desean adoptar un estilo "más decidido".