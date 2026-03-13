A sus 50 años, Eva Longoria sorprende con un nuevo corte de pelo.

Anaëlle G.
@evalongoria/Instagram

La actriz, directora, productora y modelo estadounidense Eva Longoria luce un nuevo peinado, que combina con un vestido amarillo pastel ajustado al cuerpo, en una publicación de Instagram que irradia alegría de vivir.

Un nuevo corte para una nueva década

Eva Longoria ha decidido cambiar su característica melena por un bob que enmarca su rostro. Este corte ligeramente texturizado y ligero le aporta movimiento, algo que ha sido muy elogiado tanto por estilistas como por sus fans. En redes sociales, la actriz mostró su nuevo look en un vídeo donde se la ve trabajando en un plató de rodaje, confirmando así su predilección por las transformaciones con estilo.

Un sombrero de pescador elegante y llamativo.

Eva Longoria luce en las fotos un elegante bob, que le da un aire moderno y sofisticado. Los mechones ligeramente ondulados rozan su mandíbula y enmarcan su rostro, creando una sensación de ligereza. Este largo medio, ni demasiado corto ni demasiado largo, es ideal para quienes desean cambiar de peinado sin perder toda la longitud de su cabello.

Un vestido amarillo mantequilla para bailar entre tomas

En el video, Eva Longoria luce un vestido largo ajustado de color amarillo pastel con volantes que realza su figura a la vez que transmite luminosidad y alegría. El tono amarillo mantequilla ilumina su tez y complementa a la perfección su nuevo corte bob, creando un suave contraste entre el color vibrante y el corte estructurado. Se la ve practicando algunos pasos de baile con el coreógrafo Gustavo Vargas, quien la hace girar y la guía en un ambiente relajado entre bastidores.

En resumen, este dúo de "melena corta y vestido colorido" refleja a una Eva Longoria segura de sí misma a los 50 años. Su cambio de peinado, ampliamente comentado, se considera un gesto inspirador para muchas mujeres que también desean adoptar un estilo "más decidido".

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
Con un vestido de encaje, esta modelo estadounidense atrae todas las miradas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con un vestido de encaje, esta modelo estadounidense atrae todas las miradas.

En la fiesta de Vanities en Los Ángeles, Kaia Gerber volvió a acaparar todas las miradas. La modelo...

Trastornos alimentarios: A los 38 años, la actriz estadounidense Hilary Duff habla públicamente sobre ello

Descubierta muy joven en la serie "Lizzie McGuire", Hilary Duff creció bajo los focos. Hoy, la actriz, cantautora,...

¿Quién es Teagan Croft, la actriz australiana que interpretará a "Rapunzel" en el cine?

Durante varias semanas, el nombre de Teagan Croft ha estado sonando en las conversaciones sobre una posible adaptación...

"Está deslumbrante": Selena Gomez deslumbra con una mirada radiante

La maquilladora Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) compartió una selfie dorada de la cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense Selena...

Con un vestido adornado con cristales, Lucy Liu atrae todas las miradas.

Con un vestido con incrustaciones de cristales, la actriz, productora, directora, pintora y escultora estadounidense Lucy Liu causó...

A sus 60 años, Cindy Crawford muestra su look sin maquillaje y comparte su rutina matutina.

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford demuestra que no necesita artificios para brillar. La icónica modelo apareció recientemente sin...