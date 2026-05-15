La gimnasta Livvy Dunne luce un atuendo playero vintage y causa sensación.

La influencer estadounidense y ex gimnasta artística Livvy Dunne regresa por cuarto año consecutivo a la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated Swimsuit, y lo anunció con una publicación desenfadada en Instagram: "Año 4, seguimos causando sensación" .

Una sesión de fotos en Loreto, en el corazón de Baja California.

Fue en Instagram donde Livvy Dunne confirmó su regreso a las páginas de Sports Illustrated Swimsuit por cuarto año consecutivo, con el mensaje: "Año 4, sigo causando sensación". Un breve mensaje que dice mucho sobre lo lejos que ha llegado desde su primera aparición, y sobre la seguridad con la que ahora afronta este reto, que se ha convertido en su sello personal.

La sesión fotográfica tuvo lugar en Loreto, Baja California Sur, México, un entorno costero salvaje y luminoso que proporcionó el telón de fondo perfecto para la estética vintage del look elegido para la ocasión. Las imágenes la muestran posando a veces con su cabello rubio ondeando al viento, otras veces corriendo sobre la arena; un contraste entre la pose controlada y el movimiento espontáneo que dota a las fotos de una energía natural.

Un conjunto a rayas color crema y blanco con un anillo de madera.

La prenda elegida para esta sesión fotográfica tiene una estética marcadamente retro: un conjunto de dos piezas a rayas color crema y blanco, cuya parte superior se sujeta mediante un ancho anillo de madera en el centro; un detalle artesanal que le confiere al atuendo un aire vintage de los años 70. El conjunto coordinado, a la vez delicado y contundente, se integra a la perfección con el paisaje natural de Loreto.

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Un viaje inesperado

Livvy Dunne, exgimnasta artística de élite de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), ha forjado una considerable presencia mediática y comercial paralelamente a su carrera deportiva. Su colaboración con una de las revistas deportivas más importantes de Estados Unidos, Sports Illustrated Swimsuit, que comenzó cuando aún era atleta universitaria, se ha convertido en un pilar fundamental de su imagen pública. Además, forma parte del elenco del reboot de Fox, "Baywatch", para la temporada 2026-2027, lo que confirma una trayectoria que se extiende mucho más allá del mundo del deporte.

Cuatro años, la misma playa, una presencia constante: Livvy Dunne es una de esas personalidades que han logrado convertir una aparición en los medios en su sello personal. "Sigue dando de qué hablar" : eso es precisamente lo que hace, año tras año.