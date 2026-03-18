En la playa, este exatleta adopta un look al estilo "Baywatch" para el reinicio de la serie.

En la playa, la ex gimnasta artística estadounidense Livvy Dunne adelanta el regreso de "Baywatch" con un look inspirado en la serie, posando con un conjunto rojo y blanco y sonriendo.
Primer vistazo al reinicio de "Baywatch"
El 16 de marzo de 2026, Livvy Dunne, ex gimnasta de LSU e influencer, compartió en Instagram la primera imagen de su papel en el reboot de "Baywatch". Recostada en la arena, sostiene el guion del rodaje, con mallas rojas y una camiseta blanca de tirantes, y una gran sonrisa en el rostro. El pie de foto , "No soy socorrista, pero interpreto a una en la televisión", confirma su papel como Grace, una nueva recluta entusiasta, tal como la describe Deadline .
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Un elenco joven y diverso
Livvy Dunne se une al equipo:
- El actor canadiense Stephen Amell (Hobie Buchannon)
- La modelo estadounidense Brook Nader
- El actor estadounidense Noah Beck,
- La actriz, modelo y productora canadiense Shay Mitchell
- Actriz, modelo y cantante estadounidense Jessica Belkin
- La actriz estadounidense Hassie Harrison
- El actor estadounidense Thaddeus LaGrone
David Chokachi retoma su papel de Cody Madison de la serie original (1989-1999). El reinicio, que se emitirá en Fox entre 2026 y 2027, promete "rescates llenos de adrenalina, relaciones complicadas y heroísmo en la playa" para una nueva generación.
Un guiño al legado de "Baywatch"
La serie original, protagonizada por el actor y cantante estadounidense David Hasselhoff y la actriz y modelo canadiense-estadounidense Pamela Anderson, sigue siendo un clásico de culto. Si bien no se han confirmado apariciones especiales, Livvy Dunne encarna a la perfección la energía juvenil que promete esta nueva versión, que moderniza la fórmula sin perder de vista su esencia playera y de acción.
En resumen, Livvy Dunne lanza con confianza el reinicio de "Baywatch", transformando su pasado como gimnasta en un trampolín hacia Hollywood. Un nuevo capítulo ya se está escribiendo bajo el sol californiano.