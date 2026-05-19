Bella Hadid hizo una entrada espectacular en Cannes luciendo un vestido dorado.

El 18 de mayo de 2026, la modelo estadounidense Bella Hadid hizo una aparición muy publicitada en una importante gala benéfica celebrada en Le Cannet, en el marco del Festival de Cine de Cannes. Optó por un look deslumbrante, luciendo un largo vestido dorado brillante que acaparó todas las miradas. Esta aparición sirvió para recordar, si es que hacía falta, su singular presencia en la alfombra roja internacional.

Un vestido dorado brillante

La pieza central de su aparición, su vestido dorado, irradiaba una elegancia cálida y radiante. El tejido, diseñado para ofrecer un brillo continuo, capturaba cada destello de luz, transformando cada paso de Bella Hadid en un juego de reflejos. Esta paleta dorada, especialmente apropiada para eventos nocturnos, evocaba la gran tradición de los vestidos de gala y otorgaba a la silueta de Bella Hadid una dimensión casi mítica. La fluidez de la caída de la prenda, libre de ornamentación excesiva, resaltaba el tejido como la principal fuente de esplendor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BHBR (@bhadidbrasil)

Una apariencia radiante

Este vestido dorado se complementó con un maquillaje cuidadosamente pensado que respetaba el equilibrio cromático general. El rostro de Bella Hadid, iluminado por una tez fresca y radiante, optó por una elegancia discreta. Su cabello, peinado al natural, caía libremente sobre sus hombros, moviéndose con gracia a cada paso. Lejos de intentar competir con el vestido mediante numerosos accesorios, Bella Hadid prefirió una presencia impactante centrada en la luz y la textura, un sello distintivo de sus apariciones más exitosas.

Una presencia muy comentada en Cannes

Junto a su hermano Anwar, de 26 años, y su madre Yolanda, Bella Hadid hizo una entrada triunfal en la gala. Esta aparición formaba parte de una agenda ya muy apretada para la modelo en Cannes. El día anterior, se la había visto en el estreno de la película "Garance", que competía en el Festival, junto a su hermano. Esta fuerte presencia a lo largo del Festival demuestra el papel central que la moda sigue desempeñando en el ecosistema de Cannes, en la intersección del cine, la alfombra roja y los nuevos iconos de estilo internacionales.

Con este vestido dorado, Bella Hadid nos regala uno de los looks más icónicos de la 79ª edición del Festival de Cannes. Una lección magistral de estilo, donde la luz, la tela y el maquillaje se combinan para crear una imagen verdaderamente inolvidable.