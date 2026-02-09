"Boca deformada": a sus 62 años, esta presentadora se arrepiente de esta cirugía estética

La periodista y presentadora de radio y televisión francesa Sophie Davant habló recientemente con franqueza sobre sus experiencias con la cirugía estética. Si bien afirma que sus decisiones son "mantener su apariencia ante las cámaras", admite haber tenido un procedimiento fallido que le dejó un amargo recuerdo... y una valiosa lección.

La presión de la imagen en la televisión

Ser una personalidad televisiva influye inevitablemente en la percepción de la propia imagen. Según Grazia , Sophie Davant explica: en una industria donde la apariencia es tan importante, «aún es necesario estar presentable». La presentadora, consciente de las expectativas del público, destaca la injusticia entre hombres y mujeres: mientras que los signos de la edad aportan «encanto» a los hombres, en las mujeres se perciben como defectos.

Para mantener su apariencia sin una transformación radical, Sophie Davant afirma que prefiere la medicina estética a la cirugía. Botox, ácido hialurónico o sesiones de láser: todos estos procedimientos habituales, según afirma, ayudan a suavizar los efectos del tiempo sin alterar sus rasgos naturales.

Aunque esta sea la opinión de Sophie Davant, es importante recordar que es absolutamente innecesario recurrir a la cirugía o a procedimientos cosméticos para conformarse con un ideal o para "cuidarse". Tu cuerpo y tu rostro son perfectamente legítimos tal como son. Envejecer es normal, tener arrugas u otros signos de la edad es normal: no hay necesidad de camuflarlos ni borrarlos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sophie Davant (@sophie_davant)

Un experimento fallido y una lección duradera

Sophie Davant recuerda un percance ocurrido hace unos diez años. Invitada a una sesión en una clínica, la convencieron de operarse los labios. El resultado fue, en sus propias palabras, "catastrófico". Su "boca deformada" impactó a sus colegas, incluido su amigo William Leymergie. En lugar de revolcarse en la vergüenza, la presentadora de televisión optó por reírse.

En retrospectiva, Sophie Davant explica que ve este error como una experiencia de aprendizaje: aprender a no dejarse llevar por la impulsividad ni por decisiones estéticas irreflexivas. Desde entonces, no deja nada al azar y se esfuerza por mantenerse fiel a su imagen.

Finalmente, esta desafortunada experiencia le recordó a Sophie Davant que ninguna intervención está exenta de riesgos y que uno debe escuchar sus instintos antes de ceder a la presión de las opiniones ajenas. Y que cada persona es válida en su cuerpo tal como es, con o sin transformación: el valor de una persona nunca se mide por su apariencia.