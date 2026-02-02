Search here...

Esta modelo británica reinventa el corsé con un enfoque decididamente moderno.

Léa Michel
@caradelevingne/Instagram

En el estreno de la nueva adaptación cinematográfica de "Cumbres Borrascosas", Cara Delevingne causó sensación. La modelo británica eligió una silueta inspirada en el corsé victoriano, a la que añadió un impactante toque contemporáneo. Su apariencia causó una profunda impresión y restauró el prestigio de una prenda con un pasado controvertido.

Un atuendo que combina la reinterpretación histórica con la moda asertiva.

Con un vestido corsé estructurado en color ciruela intenso que acentuaba su cintura, Cara Delevingne lució una capa negra en el busto. El vestido se combinó con una falda midi negra brillante, aportando contraste y elegancia al conjunto. Para complementar este conjunto de inspiración romántica, Cara optó por guantes negros largos, tacones a juego, pendientes discretos y una gargantilla adornada con una piedra oscura de estilo vintage.

Esta elección, sumamente estilizada, evoca la estética victoriana, pero la subvierte sutilmente. Al mismo tiempo, subraya la capacidad de Cara Delevingne para plasmar siluetas impactantes que cuentan una historia más allá de la tela.

El corsé, de objeto de coacción a símbolo de libertad

Esta elección sartorial no es insignificante. Considerado durante mucho tiempo como un instrumento de control sobre el cuerpo femenino, el corsé encuentra aquí una nueva interpretación. En Cara Delevingne, se convierte en una pieza de fuerza, elegancia y autoafirmación. El gesto es aún más poderoso al formar parte de una tradición de reapropiación, iniciada por figuras como la cantautora y bailarina estadounidense Madonna, la diseñadora de moda y empresaria británica Vivienne Westwood y, más recientemente, la cantautora y actriz estadounidense Billie Eilish.

Cada una, a su manera, ha logrado devolverle al corsé una función de expresión personal, en lugar de someterlo a normas rígidas. Al lucir este look en un importante evento cultural, Cara Delevingne confirma su posición como icono de la moda capaz de difuminar las fronteras entre el pasado y el presente. No sigue las tendencias: las redefine. El corsé, aquí, no es una reliquia congelada de la nostalgia, sino una prenda reinventada y fluida, adaptada a una interpretación contemporánea.

En resumen, el look de Cara Delevingne es un paso positivo para la moda y para la historia de los cuerpos, recordándonos que la ropa puede ser un espacio de libertad y también un territorio de memoria.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Esta influencer francesa está reviviendo un look icónico de una serie de televisión de los años 90.
Article suivant
A los 52 años, Heidi Klum estrenó una sorprendente transformación capilar

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A los 52 años, Heidi Klum estrenó una sorprendente transformación capilar

La modelo, celebridad televisiva y actriz germano-estadounidense Heidi Klum sigue desafiando las convenciones de la moda con una...

Esta influencer francesa está reviviendo un look icónico de una serie de televisión de los años 90.

Una silueta reconocible al instante, estampados atrevidos y una referencia inmediata a la cultura pop. Lena Mahfouf, más...

A sus 49 años, esta ex presentadora de televisión rompe un tabú sobre la edad de las mujeres.

Siempre radiante, franca y espontánea, Alessandra Sublet nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa. Cerca de...

"Increíble carisma": Nicole Kidman hace una impactante aparición con un vestido naranja

La actriz, productora y directora australiana-estadounidense Nicole Kidman hizo recientemente una aparición muy aclamada en París en la...

"No le queda bien": Margot Robbie, criticada por su vestido de cuero rojo

Siempre bajo la lupa en la alfombra roja, Margot Robbie volvió a generar debate con su última aparición...

A sus 59 años, Halle Berry causa sensación con un look de terciopelo

Halle Berry iluminó recientemente el estreno en Londres de la película "Crime 101". La actriz, productora y modelo...

© 2025 The Body Optimist