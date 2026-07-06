Rosie Huntington-Whiteley sin duda destaca por sus atuendos veraniegos.

La modelo y actriz británica Rosie Huntington-Whiteley compartió un vídeo en el que mostraba varios de sus looks veraniegos, lo que provocó numerosas reacciones entusiastas.

Una serie de looks de ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley publicó un video en Instagram, creado en colaboración con la marca ViX Paula Hermanny. En el video, luce varios conjuntos de dos piezas de la firma. Cada look resalta su elegancia natural y su estilo inconfundible, cualidades que la han convertido en una de las figuras más seguidas del mundo de la moda. Con este nuevo video, Rosie Huntington-Whiteley celebra la llegada del buen tiempo con una serie de looks veraniegos.

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Una publicación que está incendiando las redes sociales

El vídeo captó rápidamente la atención de los internautas. Los entusiastas comentarios bajo su publicación dan fe del entusiasmo que genera entre sus fans. Muchos reaccionaron en los comentarios, colmándola de halagos. Esta recopilación también se compartió ampliamente en redes sociales, lo que confirma aún más la influencia de la cantante británica en su comunidad.

Rosie Huntington-Whiteley ha vuelto a acaparar todas las miradas con esta recopilación de looks veraniegos que ha compartido en Instagram. Combinando elegancia y un aire veraniego, reafirma su estatus de icono de la moda y sigue cautivando a sus seguidores con cada aparición.