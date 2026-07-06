Natalie Portman aparece con el vientre redondeado en una foto nunca antes vista.

La actriz, productora y directora israelí-estadounidense Natalie Portman compartió con sus seguidores de Instagram algunas imágenes de la celebración de su cumpleaños. Entre los recuerdos capturados, una foto en particular llamó la atención de todos: una imagen de su barriguita de embarazada, mientras espera la llegada de su tercer hijo.

Una semana de celebraciones de cumpleaños marcadas por la gratitud.

Natalie Portman celebró su 45 cumpleaños el 9 de junio de 2026. Unos días después, publicó un álbum de fotos en Instagram con los mejores momentos de esa semana tan especial. Mientras revisaba las fotos, sus seguidores descubrieron comidas, obras de arte, paisajes y varios momentos vividos en Italia, un país que parece haber cautivado a la estrella de Cisne Negro. En el pie de foto, Natalie Portman expresó su gratitud, calificándola como "la mejor semana de cumpleaños de mi vida" y agradeciendo a sus seres queridos y a Italia por las celebraciones.

Una foto discreta muestra su vientre redondeado.

Entre las numerosas fotos publicadas, una imagen en particular llamó la atención de los internautas. En ella se ve a Natalie Portman con una sudadera de los New York Knicks, lo que sugiere un embarazo bastante avanzado. Esta aparición se produce unos meses después del anuncio de su tercer embarazo. La actriz reveló la noticia en abril de 2016 y desde entonces ha compartido algunos vistazos de esta nueva etapa de su vida. Lejos de las alfombras rojas y las apariciones públicas, esta foto ofrece un momento más íntimo, entre recuerdos personales.

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Buenas noticias anunciadas en primavera.

Fue en las páginas de Harper's Bazaar donde Natalie Portman anunció oficialmente su embarazo. Compartió su alegría por embarcarse en esta nueva aventura junto a su pareja, Tanguy Destable. "Tanguy y yo estamos encantados. Estoy muy agradecida. Sé que es un verdadero privilegio y un milagro", declaró a la revista. Natalie Portman, que ya es madre de dos hijos, también habló de lo especial que es este embarazo, que considera "probablemente el último".

Una publicación que conmovió a sus fans.

Esta serie de fotos rápidamente generó numerosas reacciones. Muchos fans felicitaron a Natalie Portman por su cumpleaños, mientras que otros se alegraron al verla radiante durante su embarazo. Acostumbrada a proteger su vida privada, ofreció a sus seguidores un dulce vistazo, marcado por la gratitud y la felicidad.

Al compartir algunos recuerdos de su 45 cumpleaños, Natalie Portman también reveló un tierno vistazo de su embarazo. A través de esta foto inédita de su barriguita, la actriz celebra un momento que ella misma describe como "un privilegio", rodeada de sus seres queridos y llena de la alegría de la próxima llegada de su tercer hijo.