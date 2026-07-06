Ester Expósito optó por un vestido blanco minimalista y causó sensación.

La actriz española Ester Expósito causó sensación en el Festival de Televisión de Montecarlo. Deslumbró con un llamativo vestido blanco de estilo minimalista, que rápidamente generó un sinfín de comentarios sobre moda.

Una presencia destacada en el Festival de Montecarlo.

Fue en el 65º Festival de Televisión de Montecarlo donde Ester Expósito realizó una de sus apariciones más aclamadas. Era una de las invitadas más esperadas de este evento dedicado a la producción televisiva internacional. En medio de todo este revuelo, la actriz española logró destacar, tanto profesional como estilísticamente.

Un vestido blanco de estilo minimalista.

Para su aparición en el festival, Ester Expósito optó por un vestido blanco de estilo decididamente minimalista. Lejos de las siluetas espectaculares que suelen verse en la alfombra roja, eligió una elegancia discreta, con un enfoque que recuerda a los grandes clásicos de la moda contemporánea. Esta elección refleja una fuerte tendencia actual: un lujo más sobrio y refinado que prioriza la calidad de los cortes sobre el espectáculo.

Maquillaje de Charlotte Tilbury

Para completar su look, Ester Expósito confió su maquillaje a la marca Charlotte Tilbury. La firma londinense, líder mundial en maquillaje de lujo, creó un look que armonizaba a la perfección con la discreta elegancia de su vestido: un acabado natural y luminoso que realzaba la tez mediterránea de Ester Expósito.

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La Ninfa Dorada a la Mejor Esperanza Internacional

Más allá de su presencia, la participación de Ester Expósito en Montecarlo tuvo una dimensión sumamente profesional. Recibió el prestigioso premio Ninfa de Oro a la Mejor Actriz Revelación Internacional, entregado en la ceremonia de inauguración del festival el 12 de junio de 2026. Esta distinción, especialmente codiciada por los jóvenes talentos de la ficción internacional, reconoce las excepcionales habilidades de una actriz emergente con proyección internacional. El propio Príncipe Alberto II de Mónaco le entregó el trofeo, en un momento particularmente emotivo para la actriz, visiblemente honrada.

Un discurso emotivo

La emoción embargó el discurso de Ester Expósito en el escenario tras recibir su premio. La actriz inició su intervención en tres idiomas, rindiendo homenaje al carácter internacional del festival: «Hola, buenas noches, bonsoir». Continuó: «Es un honor para mí estar aquí esta noche, rodeada de artistas tan talentosos. Creo que es muy importante reconocer y celebrar el talento, independientemente de la nacionalidad o el idioma». Sonriendo, concluyó: «Esta es mi primera vez en Montecarlo, así que creo que va a ser una noche muy especial, una que jamás olvidaré». Un mensaje sencillo, sincero y profundamente conmovedor que caló hondo en el público.

Un tierno mensaje de agradecimiento

Al día siguiente de la ceremonia, Ester Expósito publicó un emotivo mensaje en redes sociales para expresar su gratitud. "Gracias por este precioso reconocimiento", escribió la actriz en español, etiquetando al festival y a la marca que le había proporcionado su espectacular atuendo. La publicación iba acompañada de emojis de corazones azules y rosas, que reflejaban la emoción que sintió durante el evento.

Una floreciente carrera internacional

Para Ester Expósito, este premio llega en un momento clave de su carrera. Descubierta en 2018 en la serie española de Netflix "Élite", se ha convertido, en pocos años, en una de las figuras más destacadas de su generación. Desde entonces, ha realizado numerosas apariciones internacionales, combinando rodajes en su país natal con proyectos en el extranjero. Su nominación por el Festival de Televisión de Montecarlo confirma la dimensión internacional de su carrera y la sitúa entre las nuevas voces más seguidas del drama televisivo global.

Una apariencia que brilla en las redes sociales

Como en todas sus apariciones públicas, la presencia de Ester Expósito en el Festival de Televisión de Montecarlo se viralizó de inmediato en las redes sociales. Las imágenes de la ceremonia, compartidas por publicaciones y cuentas de moda, desataron una oleada de comentarios elogiosos. La discreta elegancia de su vestido blanco, combinada con su maquillaje natural, la situó entre las figuras más comentadas y con más estilo.

Con su elegante vestido blanco, su premio Ninfa de Oro a la Mejor Artista Revelación Internacional y su emotivo discurso, Ester Expósito protagonizó una de sus apariciones más memorables del año. Confirmó tanto su ascenso profesional como su exquisito sentido de la elegancia.