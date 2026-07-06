Malia Obama hizo una aparición impactante con un elegante blazer gris.

La cineasta estadounidense Malia Obama, hija mayor del 44.º presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Michelle Robinson-Obama, hizo recientemente una inusual aparición pública en Chicago. Asistió a la inauguración del Centro Presidencial Obama junto a su hermana Sasha y sus padres, Barack y Michelle Obama.

Un conjunto gris elegante y minimalista

El evento marcó la inauguración oficial del Centro Presidencial Obama, un momento significativo para la familia Obama. Para la ocasión, Malia Obama optó por un blazer gris claro con un pronunciado escote en V, combinado con una minifalda gris oscuro. Completó su atuendo con zapatos de tacón de punta a juego, creando un conjunto monocromático particularmente elegante.

En cuanto a su look de belleza, Malia Obama lució una larga melena cobriza con trenzas que enmarcaban su rostro, peinada con raya al medio. Un estilo moderno y relajado, fiel a su personalidad. Su hermana Sasha, por su parte, optó por un vestido blanco con los hombros descubiertos, ceñido a la cintura con un cinturón y complementado con grandes pendientes.

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Una carrera detrás de la cámara que continúa

Durante varios años, Malia Obama se ha dedicado al cine. En enero de 2024, presentó "The Heart" en el Festival de Cine de Sundance. Este cortometraje narra la historia de un hombre que lidia con la pérdida de su madre y explora temas como los objetos perdidos, la soledad, el perdón y el arrepentimiento. Posteriormente, la película se proyectó en el Festival de Cine Americano de Deauville, donde recibió el primer Premio Young Spirit en la historia del festival. A través de sus proyectos, la hija mayor de Barack y Michelle Obama está forjando gradualmente su propio camino artístico, lejos del foco mediático que la acompañó durante su infancia en la Casa Blanca.

Aunque rara vez se la ve en eventos públicos, Malia Obama causó una gran impresión en la inauguración del Centro Presidencial Obama. Con su sofisticado atuendo gris y su presencia discreta, confirmó su predilección por las siluetas elegantes mientras continúa su carrera en la industria cinematográfica, lejos del frenesí mediático.