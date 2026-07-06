Emily Ratajkowski causó sensación con un vestido rojo de malla.

La modelo, actriz y escritora estadounidense Emily Ratajkowski ha vuelto a acaparar todas las miradas en Instagram. Compartió varias imágenes y vídeos en los que aparece luciendo un vestido rojo de rejilla.

Emily Ratajkowski optó por un espectacular vestido rojo.

Emily Ratajkowski compartió recientemente en Instagram una serie de fotos en las que luce un vestido largo de malla rojo brillante con mangas largas y espalda descubierta. La silueta refleja a la perfección su estilo característico. Para completar el look, llevó su cabello castaño suelto y optó por un maquillaje luminoso, resaltado por un labial rosa nude.

Un pequeño susto captado en vídeo.

Uno de los videos publicados muestra un momento inesperado. Mientras posaba frente a un paisaje soleado, Emily Ratajkowski casi pierde el equilibrio. Por suerte, recuperó el equilibrio rápidamente agarrándose a una barandilla. Este pequeño percance no impidió que los internautas se fijaran en su look, que acaparó mucha atención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por offfbrand (@sekhencal)

Los usuarios de Internet están encantados.

La publicación no tardó en recibir comentarios entusiastas. Muchos fans elogiaron la belleza de Emily Ratajkowski y la elegancia de su atuendo. A las pocas horas de su publicación, el carrusel ya había acumulado casi 300.000 me gusta. Muy activa en redes sociales, Emily Ratajkowski comparte con frecuencia sus looks y momentos cotidianos, para deleite de sus seguidores.

Con su look elegante y sofisticado, Emily Ratajkowski volvió a causar sensación en Instagram. Su vestido rojo de malla cautivó a sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su admiración en los comentarios.