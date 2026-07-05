Criticada por su peso, esta actriz responde a los comentarios sobre su apariencia.

Olivia Wilde ha decidido responder a quienes han comentado sobre su apariencia. Tras la viralización de una foto suya en la alfombra roja en abril de 2026, la actriz y directora estadounidense fue blanco de comentarios alarmistas sobre su aspecto y su salud. Varias semanas después, sintió la necesidad de aclarar la situación.

Una foto viral y comentarios hirientes

Todo comenzó con una foto tomada en el Festival Internacional de Cine de San Francisco. La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales, acompañada de comentarios particularmente duros. Algunos internautas llegaron a afirmar que la actriz parecía "enferma", mientras que otros incluso se dedicaron a diagnosticarle diversas dolencias. "Y de repente, estaba por todas partes", recordó Olivia Wilde, asombrada al ver que la foto llegó, en sus propias palabras, a "cientos de millones de teléfonos".

La respuesta mesurada de la actriz

Invitada al podcast " Call Her Daddy ", la actriz quiso aclarar las cosas. "En realidad no me veo así", afirmó, explicando que la foto simplemente había sido tomada desde un mal ángulo. Lejos de molestarse, prefirió tomárselo con humor: "A todos nos han tomado una mala foto alguna vez. Imagínate si terminara en millones de teléfonos", bromeó, añadiendo que ella y sus seres queridos se rieron mucho de la situación. "Mis amigos son los primeros en bromear al respecto, y de una manera mucho más divertida", confesó.

Una observación sobre la misoginia en línea

Más allá de la anécdota, Olivia Wilde lo ve como un síntoma de un problema mayor. Para ella, esta controversia ilustra la persistente misoginia y el hecho de que "internet no sabe cómo hablar de una mujer". Es una forma de resaltar el control constante que se ejerce sobre la imagen pública de las mujeres. Sin embargo, la actriz ofreció una perspectiva matizada, reconociendo con modestia que la foto fue tan sorprendente que ella misma podría haberse preocupado: "Les concedo que la foto era una locura. Yo también me habría preguntado: '¿Está bien?'"

Con humor e ingenio, Olivia Wilde transforma una polémica dolorosa en una reflexión sobre cómo se percibe a las mujeres. Su mensaje: una mala foto no dice nada de una persona, y todos merecemos un poco más de amabilidad. Una declaración refrescante que contradice los comentarios dirigidos hacia ella.

