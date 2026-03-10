Más de cuarenta años después, Madonna revive uno de sus looks más famosos

Algunas imágenes dejan una huella imborrable en la historia de la cultura pop. Entre ellas, el vestido de novia que lució Madonna en el videoclip de "Like a Virgin" en 1984. Más de cuarenta años después, la cantante retoma este icónico estilo en una nueva campaña de moda, reviviendo uno de los looks más famosos de su carrera.

Un homenaje a un outfit que se ha vuelto icónico.

En una reciente campaña publicitaria de la casa de moda Dolce & Gabbana, Madonna aparece en una serie de imágenes y vídeos en blanco y negro. En el escenario, rodeada de músicos, interpreta la canción italiana "La Bambola" de Patty Pravo, estrenada en 1968.

Para esta actuación, la cantante lució un atuendo que evocaba profundamente la estética de su videoclip "Like a Virgin". Incluía varios elementos característicos de este estilo, ahora icónico: un corsé de encaje, guantes largos, medias de rejilla y un velo. El conjunto evocaba un vestido de novia reinventado, fiel al espíritu provocador que definió la imagen de Madonna en los años 80.

El look del videoclip de «Like a Virgin», un momento clave en la cultura pop

Lanzado en 1984, el video musical de "Like a Virgin" consolidó a Madonna como una de las figuras más importantes del pop mundial. En este video, filmado en Venecia, la cantante aparece con un vestido de novia blanco adornado con detalles inesperados. El atuendo combina varias referencias: un corsé de encaje, guantes largos, joyas llamativas y un collar en forma de cruz. Este estilo causó gran revuelo en su momento. Ese mismo año, Madonna retomó esta estética durante su famosa actuación en los MTV Video Music Awards, un momento legendario en la historia de la televisión musical.

Una reinterpretación moderna

En su reciente campaña para Dolce & Gabbana, Madonna no recrea exactamente el atuendo original, sino que ofrece una versión contemporánea. El corsé de encaje se combina con minishorts con cordones y accesorios similares a los del look original, como guantes y un velo. El conjunto conserva el espíritu del estilo de 1984, pero adopta una estética más moderna. Este tipo de guiño a su propio pasado forma parte de la estrategia artística de Madonna, que consiste en revisitar periódicamente momentos clave de su carrera.

Un estilo que ha dejado huella en la moda y la música.

El look "Like a Virgin" sigue siendo uno de los más reconocibles de Madonna hasta la fecha. Simboliza una época en la que estableció un estilo personal que combinaba accesorios religiosos con elementos inspirados en la moda punk. Esta estética influyó en la moda de los 80 y contribuyó a forjar la imagen pública de la artista. Numerosas celebridades y estilistas siguen haciendo referencia a ella, testimonio de su perdurable impacto en la cultura popular.

Más de cuarenta años después del lanzamiento de "Like a Virgin", Madonna sigue jugando con los símbolos que han forjado su imagen. Al reinterpretar uno de sus looks más famosos en una campaña de moda, la cantante destaca la influencia perdurable de esa época en su carrera. Combinando nostalgia con una reinterpretación moderna, este guiño a su estilo de los 80 demuestra la atemporalidad de ciertas imágenes de la cultura pop.

