Ahora con 24 años, la ex "niña más bella del mundo" anuncia su compromiso

La modelo y actriz francesa Thylane Blondeau acaba de anunciar su compromiso con el DJ francés Ben Attal, sellando una nueva etapa muy simbólica en la vida de quien durante mucho tiempo fue conocida como "la niña más hermosa del mundo".

Una propuesta de matrimonio cinematográfica en Grecia

Durante una escapada romántica a Grecia, Ben Attal le propuso matrimonio a Thylane en un entorno de postal con vistas al mar, con una mesa al aire libre y un camino de pétalos de rosas rojas que conducía al lugar de la pedida. La joven modelo compartió varias fotos del momento en Instagram, mostrando el paisaje costero, los arreglos florales y su impresionante anillo de compromiso: un gran diamante engastado en una sencilla alianza de oro amarillo.

De "la niña más hermosa del mundo" a futura novia

Descubierta de niña por Vogue Enfants, Thylane Blondeau fue apodada "la niña más hermosa del mundo", título que la acompañó durante toda su carrera como modelo. Hoy, como una joven consumada —modelo y actriz—, comparte esta feliz noticia, tan solo dos meses después del fallecimiento de su padrastro, lo que le da a este compromiso un tono aún más emotivo e íntimo.

Un mensaje sencillo y conmovedor.

En sus publicaciones, Thylane eligió palabras breves pero muy personales para acompañar las fotos: "Le dije que sí a mi mejor amiga", reafirmando así el estrecho vínculo que comparte con Ben Attal, así como su compromiso romántico. El DJ parisino, quien planeó meticulosamente la propuesta, aparece junto a la modelo en varias fotos, la pareja radiante bajo el sol griego.

Al anunciar su compromiso, Thylane Blondeau abre una nueva página en su historia, alejándose de la etiqueta de "la niña más hermosa del mundo" para afirmarse como una joven que construye su vida privada y romántica bajo la mirada pública.