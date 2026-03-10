Con su nuevo corte de pelo, Margot Robbie cambia radicalmente su estilo

Tras varios meses interpretando a una heroína romántica del siglo XIX en "Cumbres Borrascosas", Margot Robbie sorprendió a todos con un look decididamente moderno. La actriz y productora australiana, en plena transición estilística, estrenó un nuevo corte de pelo durante la Semana de la Moda de París, un cambio de estilo que marca el fin de una era y el comienzo de otra.

Una aparición notable en el desfile de moda de Chanel.

Fue en el desfile de prêt-à-porter de Chanel donde Margot Robbie reveló su transformación. Atrás quedaron los largos rizos borrascosos y los atuendos góticos: la actriz y productora australiana apareció luciendo un lob asimétrico (bob largo) con un flequillo recto y abundante. Este corte elegante y estructurado enmarca su rostro con un toque moderno, realzando sus rasgos y dándole un aire rebelde y vanguardista.

En cuanto a su atuendo, Margot Robbie optó por una elegancia discreta: vaqueros de mezclilla sin rematar, una camiseta de tirantes transparente y los atemporales zapatos bicolor de Chanel. El look se completó con un bolso Chanel 25, la personificación del chic parisino desenfadado. Un look sencillo, fluido, pero innegablemente sofisticado.

El fin de la era de "Cumbres Borrascosas"

Este cambio de peinado refleja más que un simple capricho estético: marca el fin de la era de "Cumbres Borrascosas". Durante la gira promocional de la película, Margot Robbie lució una serie de atuendos románticos inspirados en el universo Brontë: corsés, brocados, enaguas transparentes y joyas de época, un homenaje de moda al personaje de Emily Brontë, a quien encarnó a la perfección.

Su vestido de náufrago, usado en el estreno australiano de la película el pasado febrero, con sus detalles deshilachados y su silueta dramática, puso un broche de oro a este interludio gótico-chic. Este regreso a un look contemporáneo, casi minimalista, parece marcar un cambio intencionado en su comunicación visual: el de una actriz que se aleja de los papeles secundarios para redescubrir su propia identidad en la moda.

Una evolución estilística pronunciada

Siempre atenta a su imagen, Margot Robbie confirma una vez más su capacidad de reinventarse. Tras su etapa Barbiecore en 2023-2024 y su romántico interludio victoriano para "Cumbres Borrascosas", ahora opta por una estética más urbana, moderna y relajada, en línea con las tendencias actuales. Con este nuevo corte de pelo y un look decidido, Margot Robbie demuestra que la moda sigue siendo para ella una forma de expresión artística en toda regla, una forma de contar la historia de sus transformaciones a través del estilo.

En resumen, Margot Robbie, una auténtica camaleónica del cine y la moda, domina el arte de la transformación. Al cambiar los corsés de Brontë por vaqueros y flequillo, no solo adopta un nuevo look: reafirma su rol como icono moderno, de espíritu libre y en constante evolución. Al igual que su carrera, su estilo nunca deja de sorprender y cautivar.

