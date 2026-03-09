"¿No está delgada?": Un comentario sobre el físico de esta cantante desata un debate en línea

Un video de Jihyo, cantante surcoreana y líder del grupo femenino surcoreano Twice, en el escenario desató un acalorado debate en X (antes Twitter) sobre los estándares de belleza en el K-pop, donde un comentario sobre su físico dividió a los fanáticos entre la positividad corporal y las percepciones de delgadez.

Una publicación controvertida

Un usuario de internet en X compartió un video de Jihyo actuando, con el siguiente subtítulo: "Es muy refrescante ver a una ídolo así en medio de la epidemia de delgadez". La intención parecía celebrar una figura más "real", pero la redacción se percibió rápidamente como torpe, sugiriendo que Jihyo "no estaba delgada".

Es tan refrescante ver un ídolo como este en medio de la epidemia de delgadez. pic.twitter.com/Q5Axc2LrPh – vava (@vavawonyoung) 8 de marzo de 2026

Reacciones indignadas: "¿Ella? ¿No está delgada?"

Los comentarios llovieron, y muchos respondieron: "¿Ella? ¿No es delgada? ¿Es broma?" o "Es literalmente delgada, no tiene curvas, deberían dejar de ver solo K-pop". Otros internautas intervinieron, señalando lo que consideran una percepción distorsionada de los estándares corporales en línea. "Si a ella se la considera 'no delgada', entonces a nadie se le considera así", escribió uno. "Hemos llegado al punto en que un cuerpo perfectamente normal se vuelve 'gordo' porque no es extremadamente delgado", añadió otro.

Varios comentarios también destacaron la brecha entre los estándares que se promueven en ciertas industrias culturales y la realidad. "La gente está tan acostumbrada a ver figuras ultradelgadas que ha perdido la perspectiva", comentó una usuaria. "Es increíble ver cómo el algoritmo y ciertos contenidos pueden normalizar tipos de cuerpo muy específicos", continuó. Algunos internautas también señalaron que este tipo de debate revela principalmente la presión constante que se ejerce sobre la apariencia de las mujeres. "Sea cual sea el cuerpo, siempre habrá alguien que diga que no es suficiente esto o que es demasiado aquello", escribió una persona. "Se critica a las personas por ser demasiado delgadas, y luego a quienes supuestamente no lo son lo suficiente. Es un círculo vicioso".

En última instancia, la controversia ha reavivado un debate más amplio sobre los estándares de belleza y cómo las redes sociales pueden amplificar expectativas poco realistas, hasta el punto de que figuras "perfectamente normales" terminan siendo percibidas como "atípicas".

Más allá del debate, un llamado a la positividad corporal

Esta controversia nos recuerda que la belleza no se define por una sola talla. Jihyo encarna la diversidad de cuerpos en el K-pop: musculosa, radiante y poderosa en el escenario, brilla sin ajustarse a los estándares sociales. ¿El verdadero mensaje? Dejemos de categorizar los cuerpos como "delgados" o "no delgados": cualquier figura es válida, siempre que refleje salud y confianza en sí misma.

El revuelo en torno a Jihyo pone de relieve los riesgos de juzgar precipitadamente la apariencia de las ídolos. Lejos de etiquetas reductivas, demuestra que una artista puede brillar con su talento y energía, invitando a todos a celebrar la belleza en todas sus formas, sin comparación ni presión. Una lección de positividad corporal en el competitivo mundo del K-pop.