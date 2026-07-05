Con su vestido floral de estilo vintage, Olivia Dean hizo una aparición impactante.

Fabienne Ba.
@oliviadeano / Instagram

La cantautora británica Olivia Dean volvió a deleitar a sus fans en París. Al salir de un concierto en la capital francesa, compartió una foto suya luciendo un vestido vintage de Chanel con estampado floral, que sin duda acaparó todas las miradas.

Un concierto parisino que terminó por todo lo alto.

Tras un concierto en la capital francesa, Olivia Dean compartió su más reciente y elegante look. Actualmente de gira mundial, aprovechó su estancia en París para ofrecer una actuación muy esperada por sus fans franceses. Al día siguiente del concierto, publicó un mensaje de despedida a la capital en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto que conmovió de inmediato a sus seguidores. "¡Buenas noches, París! Gracias por siempre", escribió junto a la foto, añadiendo un emoji de flor de loto y una mención a Chanel y a su director artístico, Matthieu Blazy.

Un vestido de Chanel de inspiración vintage

Para esta ocasión, Olivia Dean optó por una pieza de Chanel, que encarna un espíritu decididamente vintage y romántico. El vestido, con estampado floral, ilustra a la perfección el universo estilístico que la cantante ha cultivado durante varias temporadas: una mezcla de delicadeza y referencias a siluetas de décadas pasadas. Este enfoque recuerda a su estética escénica, a menudo descrita como un homenaje a las mujeres de los años 60 y 70. Esta coherencia estilística contribuye a convertirla en una de las artistas británicas más esperadas del mundo de la moda.

Un vínculo de larga data con la Casa Chanel.

La elección de una creación de Chanel no es casualidad. Olivia Dean forma parte del círculo de influencia de la casa de moda francesa desde 2023, cuando asistió al desfile de alta costura de primavera de la marca. Desde junio de 2024, la cantante es una de las embajadoras y amigas oficiales de la firma, y ha lucido en numerosas ocasiones creaciones diseñadas por los equipos de Chanel. Esta lealtad es duradera y va mucho más allá de simples colaboraciones comerciales: Olivia Dean ha forjado una auténtica conexión creativa con la casa, especialmente desde que Matthieu Blazy asumió la dirección artística.

Con su vestido vintage de Chanel con estampado floral, su exitoso concierto en París y su emotivo homenaje a la casa de moda francesa, Olivia Dean ofreció una de sus apariciones más memorables en la capital francesa. Demostró su habilidad para fusionar a la perfección su carrera musical con su identidad en el mundo de la moda. Y demuestra que su colaboración con Chanel y Matthieu Blazy sin duda seguirá generando momentos de gran estilo, escenario tras escenario.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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