"Una belleza india": esta ex Miss Mundo causa sensación con un vestido color marfil.

Julia P.
@priyankachopra / Instagram

Cuando Priyanka Chopra aparece en una alfombra roja, se espera un momento de moda memorable. Y en la Gala Dorada de 2026 en Los Ángeles, sin duda cumplió con las expectativas. Con un vestido color marfil cargado de historia y emoción, la ex Miss Mundo causó sensación. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: "Belleza india", "magnífica", etc.

Un vestido escultural cargado de simbolismo.

Para esta prestigiosa velada organizada por Gold House en el Music Center, Priyanka Chopra eligió una creación de alta costura a medida del diseñador indio Amit Aggarwal, en colaboración con su estilista de siempre, Ami Patel. El resultado es impactante: un vestido color marfil de silueta ajustada que se ensancha en una etérea cola, con paneles transparentes y bordados esculturales.

Lo que hace que este diseño sea verdaderamente único es su historia. El vestido fue confeccionado a partir de un sari Chikankari de 20 años de antigüedad, transformado en una pieza contemporánea. Se necesitaron seis semanas de trabajo, todo realizado a mano por artesanos indios, antes de que la tela fuera reconstruida según el estilo arquitectónico característico de Amit Aggarwal y adornada con delicadas cuentas de vidrio. Un vibrante homenaje a la artesanía textil india y a las mujeres que la perpetúan.

Una velada llena de significado

Más allá de la alfombra roja, la Gala de Oro de 2026 tuvo un significado especial para Priyanka Chopra. Fue galardonada con el prestigioso Premio Global Vanguard, otorgado por Gold House para reconocer a quienes promueven la cultura de Asia-Pacífico a nivel internacional. Este reconocimiento destaca su trayectoria de 25 años, que abarca la industria cinematográfica india y Hollywood.

El tema de esta quinta edición, «Un nuevo mundo dorado», rindió homenaje al liderazgo cultural y al progreso colectivo. Un escenario perfecto para lucir un vestido que, precisamente, narra un diálogo entre las tradiciones indias y los códigos contemporáneos.

Una carrera extraordinaria

Un dato que nos ayuda a apreciar su trayectoria: Priyanka Chopra fue coronada Miss Mundo el 30 de noviembre de 2000, con tan solo 18 años. Este logro marcó el inicio de una carrera extraordinaria. Se convirtió en una de las actrices más populares de Bollywood, con papeles memorables en "Fashion", "Mary Kom" y "Bajirao Mastani", antes de conquistar Hollywood con la serie "Quantico", seguida de "Citadel" y "The Bluff".

Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo de 2026) también será un evento importante para ella: presentará su nueva película "Reset", un thriller de supervivencia que filmó junto al actor británico Orlando Bloom.

Una ovación de pie en las redes sociales

Bajo las numerosas publicaciones compartidas desde la alfombra roja, los internautas la colmaron de elogios. "Una belleza india", "magnífica", "la mujer más elegante de la Gala Dorada" ... los comentarios dan fe de la admiración que inspira la actriz, pero también de la excelente acogida que tuvo su elección de vestuario. Muchos aplaudieron la dimensión simbólica del vestido, su conexión con la herencia india y la forma en que Priyanka Chopra utiliza su plataforma para dar visibilidad a los artesanos que crean las prendas que viste.

Con su aparición en la Gala Dorada de 2026, Priyanka Chopra está creando mucho más que un simple momento de moda. Está contando una historia: la de un viaje que abarca más de dos décadas, un valioso patrimonio cultural y una artesanía excepcional exhibida en una de las alfombras rojas más prestigiosas del mundo.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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