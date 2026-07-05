Con un vestido con una abertura hasta el muslo, Bella Thorne cautiva a los internautas con su último look.

Para celebrar su cumpleaños, la actriz estadounidense Bella Thorne compartió en Instagram una serie de fotos luciendo un elegante vestido con abertura. Un look que conquistó de inmediato a sus seguidores.

Un vestido largo color chocolate con una abertura

Para la velada, Bella Thorne lució un vestido largo sin mangas en un intenso tono chocolate. El vestido, que llegaba hasta el suelo, presentaba una abertura lateral que aportaba movimiento a la silueta. El escote, adornado con botones finamente tallados, añadía un toque de lujo al conjunto.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Para complementar este vestido, Bella Thorne optó por zapatos de tacón color nude, brazaletes metálicos y varios anillos para un toque decididamente chic. En cuanto a su maquillaje, lució el cabello peinado en suaves rizos y un maquillaje luminoso en tonos melocotón que completaron a la perfección este look sofisticado. Un conjunto armonioso, meticulosamente planeado hasta el último detalle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BELLA (@bellathorne)

Un conjunto diseñado para su cumpleaños

Esta aparición formó parte de una celebración festiva. En el pie de foto, Bella Thorne escribió con humor: "A la cumpleañera no le gusta vernos llegar", confirmando el ambiente alegre de la noche. Bella Thorne también compartió varios momentos íntimos junto a su prometido, Mark Emms, añadiendo un toque personal a esta serie de fotos.

Los fans están encantados.

Como era de esperar, este look desató una oleada de reacciones entusiastas. Muchos internautas elogiaron la elegancia y la seguridad de Bella Thorne, fieles a su estilo. Para muchos, este atuendo se encuentra entre sus mejores de los últimos meses. Bella Thorne, que siempre destaca por su estilo, confirma una vez más su predilección por la sofisticación.

Con este vestido color chocolate con una abertura lateral hasta el muslo, Bella Thorne hizo una aparición elegante y festiva. Como era de esperar, esto encantó a sus fans.