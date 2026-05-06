A sus 35 años, Margot Robbie cautiva con un deslumbrante vestido dorado.

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street »

En la Gala del Met de 2026 en Nueva York, Margot Robbie volvió a acaparar todas las miradas. La actriz y productora australiana lució un deslumbrante vestido dorado que cautivó de inmediato a los fotógrafos en las famosas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte.

Una aparición en la Gala Met de 2026

Con esta silueta elegante y radiante, la estrella de "Barbie" confirmó su estatus de ícono de la moda. Su atuendo, completamente cubierto de detalles brillantes, encajó a la perfección con la espectacular atmósfera de la Gala del Met, reconocida por sus looks audaces y artísticos.

Un atuendo elegante antes de un cambio de estilo inesperado. Tras causar sensación en la alfombra roja, Margot Robbie sorprendió a todos con una elección mucho más relajada para la fiesta posterior. Adiós al vestido sofisticado: la actriz fue vista con unos vaqueros holgados combinados con una sencilla camiseta blanca. Un contraste inesperado que rápidamente conquistó a los internautas. Incluso con este atuendo más minimalista, Margot Robbie se mantuvo fiel a su estilo, añadiendo tacones y una chaqueta de lentejuelas para darle un toque festivo al conjunto.

Looks que inspiran a los fans

En las redes sociales, muchos usuarios elogiaron esta transición de la sofisticación a la sencillez. Algunos apreciaron especialmente la elección de ropa cómoda de Margot Robbie tras un evento tan prestigioso. Los vaqueros similares a los que lució la actriz también están experimentando un resurgimiento en popularidad, y varias marcas ofrecen ahora cortes de pierna ancha inspirados en los looks de las famosas.

Desde su vestido dorado en la alfombra roja hasta su look más informal en la fiesta posterior, Margot Robbie ha demostrado una vez más su capacidad para marcar tendencias. Icono de la moda tanto en la alfombra roja como en un estilo más casual, Margot Robbie nunca deja de fascinar con cada una de sus apariciones públicas.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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