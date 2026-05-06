Ante las críticas sobre su apariencia, la respuesta de esta actriz resulta sorprendente.

Léa Michel
@oliviawilde / Instagram

Apenas unos días después de ser blanco de críticas en las redes sociales, Olivia Wilde hizo una aparición impactante en la Gala del Met 2026 en Nueva York. La actriz, productora, directora y guionista irlandesa-estadounidense acaparó todas las miradas con una figura que sin duda no pasó desapercibida en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte.

Una respuesta a las críticas

Esta aparición se produce tras la polémica surgida en torno a su participación en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, donde algunas imágenes de la actriz provocaron críticas sobre su aspecto físico. Ante estas críticas, Olivia Wilde optó por responder con humor y autocrítica en sus redes sociales.

Refiriéndose a una foto tomada con un objetivo ojo de pez, declaró: «Miren, es un objetivo ojo de pez. Y lo admito: ¿era mi mejor ángulo? ¿Mi mejor aspecto? No. No, es una imagen sorprendente». En lugar de avivar la polémica, la actriz pareció optar por un enfoque desenfadado, una actitud que fue ampliamente elogiada en internet.

Un atuendo acorde con la temática de la Gala Met 2026.

La Gala del Met de 2026 celebró la conexión entre la moda y el arte a través de la exposición "Arte del Vestuario". El código de vestimenta oficial, "La Moda Es Arte", invitó a las celebridades a transformar sus atuendos en auténticas obras de arte visuales. Con su vestido estructurado y una silueta inspirada en trajes históricos reinterpretados de forma contemporánea, Olivia Wilde encarnó a la perfección este espíritu artístico. Incluso antes de su llegada, la actriz compartió un toque de humor en Instagram: "Preparándome mentalmente para el Met practicando el no sentarme nunca y no necesitar ir nunca al baño".

Una apariencia que ha sido ampliamente comentada

En las redes sociales, muchos usuarios elogiaron la seguridad y la elegancia de la directora de "Don't Worry Darling". Varios comentarios también destacaron su decisión de responder a las críticas con humor en lugar de agresividad. Tras haber asistido a la Gala del Met en 2023 con un vestido blanco adornado con bordados dorados, Olivia Wilde sigue acaparando titulares tanto por sus elecciones de moda como por su manejo de la atención mediática.

Al aparecer en la Gala del Met, Olivia Wilde envió un mensaje que caló hondo entre sus fans. Con modestia, confianza y un gran sentido del estilo, demostró que prefiere responder a las críticas con humor y elegancia en lugar de generar polémica.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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